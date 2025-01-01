一般の人々を対象にした45秒のアニメーション説明動画を作成し、エネルギッシュなビジュアルスタイルと明確で親しみやすいナレーションを使用して、一般的なオンライン詐欺を解明し、視聴者に重要な詐欺防止のヒントを提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詐欺防止意識向上のための魅力的なストーリーにメッセージを迅速に変換します。

ビデオを生成