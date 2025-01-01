フランチャイジーオンボーディングビデオメーカー：トレーニングの効率化
リアルな「AIアバター」を使用して、パーソナライズされた魅力的なフランチャイジーオンボーディングビデオを大規模に提供し、優れたトレーニングエンゲージメントを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フランチャイジーのリーダーシップを対象とした45秒の包括的なトレーニングエンゲージメントビデオを開発し、フランチャイジーのオンボーディングビデオメーカーの機能を効果的に使用する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で明確かつ教育的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、乾燥したマニュアルを動的なコンテンツに変えるために簡単に消化できる字幕を使用します。
フランチャイズオペレーションマネージャー向けに、効率的なプロセスに焦点を当てた60秒の簡潔なトレーニングモジュールを作成し、ビデオテンプレートを使用してエンドツーエンドのビデオ生成を促進します。このビデオは、ダイナミックで効率的かつクリーンなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速に影響力のあるコンテンツを作成します。
マーケティングとブランドの一貫性チームを対象とした30秒の魅力的なオンボーディングビデオを設計し、プロンプトネイティブなビデオ作成の原則によって駆動されるクリエイティブエンジンが、すべての新しいフランチャイズ資料でブランドアイデンティティを維持する方法を紹介します。ビデオのスタイルは洗練され、エネルギッシュでブランドに沿ったものであり、アップビートなオーディオを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを最大限に活用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるコンテンツを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なフランチャイジーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なフランチャイジーオンボーディングビデオメーカーとして機能し、迅速に魅力的なオンボーディングビデオを作成するためのクリエイティブエンジンを提供します。すぐに使えるビデオテンプレートとプロンプトネイティブなビデオ作成を使用して、スクリプトから完成品までのプロセスを効率化し、トレーニングエンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの変換を利用してパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターとテキストからビデオへの技術を利用して、新しいフランチャイジー向けにパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成できます。この機能により、一貫した温かい紹介を提供し、初日から強い企業文化を育むことができます。
HeyGenはスケーラブルなフランチャイジートレーニングビデオに最適な理由は何ですか？
HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、スケーラブルなフランチャイジートレーニングビデオに最適です。ナレーション生成、字幕、簡単なエクスポートオプションなどの機能により、すべてのフランチャイジーに高品質でアクセスしやすいトレーニングビデオを提供します。
HeyGenはどのようにしてすべてのフランチャイジートレーニングコンテンツでブランドの一貫性を維持できますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を維持し、すべてのビデオにロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのフランチャイジートレーニングビデオが会社のアイデンティティをプロフェッショナルかつ一貫して反映します。