新しいフランチャイジー向けに、会社の文化を魅力的で温かみのあるビジュアルスタイルで紹介する、30秒のパーソナライズされたウェルカムメッセージビデオを作成します。フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを使用し、フランチャイジーのオンボーディングビデオの本質を体現します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して一貫したブランドメッセージを伝え、多言語オプションのためのナレーション生成を利用します。

ビデオを生成