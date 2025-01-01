フランチャイジーオンボーディングビデオメーカー：トレーニングの効率化

リアルな「AIアバター」を使用して、パーソナライズされた魅力的なフランチャイジーオンボーディングビデオを大規模に提供し、優れたトレーニングエンゲージメントを実現します。

新しいフランチャイジー向けに、会社の文化を魅力的で温かみのあるビジュアルスタイルで紹介する、30秒のパーソナライズされたウェルカムメッセージビデオを作成します。フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを使用し、フランチャイジーのオンボーディングビデオの本質を体現します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して一貫したブランドメッセージを伝え、多言語オプションのためのナレーション生成を利用します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フランチャイジーのリーダーシップを対象とした45秒の包括的なトレーニングエンゲージメントビデオを開発し、フランチャイジーのオンボーディングビデオメーカーの機能を効果的に使用する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的で明確かつ教育的であり、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、乾燥したマニュアルを動的なコンテンツに変えるために簡単に消化できる字幕を使用します。
サンプルプロンプト2
フランチャイズオペレーションマネージャー向けに、効率的なプロセスに焦点を当てた60秒の簡潔なトレーニングモジュールを作成し、ビデオテンプレートを使用してエンドツーエンドのビデオ生成を促進します。このビデオは、ダイナミックで効率的かつクリーンなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速に影響力のあるコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
マーケティングとブランドの一貫性チームを対象とした30秒の魅力的なオンボーディングビデオを設計し、プロンプトネイティブなビデオ作成の原則によって駆動されるクリエイティブエンジンが、すべての新しいフランチャイズ資料でブランドアイデンティティを維持する方法を紹介します。ビデオのスタイルは洗練され、エネルギッシュでブランドに沿ったものであり、アップビートなオーディオを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを最大限に活用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるコンテンツを保証します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フランチャイジーオンボーディングビデオメーカーの使い方

AIを使用して新しいフランチャイジー向けにプロフェッショナルで魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成し、トレーニングを効率化し、初日から強い企業文化を育みます。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームは、テキストを使用して魅力的なビデオを生成し、先進的なテキストからビデオへの機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターのライブラリから選択します。これらのデジタルプレゼンターは、オンボーディングコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
ブランドテンプレートを適用
プロフェッショナルなビデオテンプレートとカスタムブランディング要素を適用してビデオを強化します。これにより、一貫性が保たれ、独自のブランドアイデンティティが反映されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完了したら、高品質のフランチャイジーオンボーディングビデオを簡単にエクスポートして共有します。これにより、スケーラブルなフランチャイジートレーニングと効率的な配信が可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化の育成

パーソナライズされたウェルカムメッセージやモチベーショナルコンテンツを作成し、企業文化を浸透させ、新しいフランチャイジーに強い帰属意識を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なフランチャイジーオンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なフランチャイジーオンボーディングビデオメーカーとして機能し、迅速に魅力的なオンボーディングビデオを作成するためのクリエイティブエンジンを提供します。すぐに使えるビデオテンプレートとプロンプトネイティブなビデオ作成を使用して、スクリプトから完成品までのプロセスを効率化し、トレーニングエンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの変換を利用してパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターとテキストからビデオへの技術を利用して、新しいフランチャイジー向けにパーソナライズされたウェルカムメッセージを作成できます。この機能により、一貫した温かい紹介を提供し、初日から強い企業文化を育むことができます。

HeyGenはスケーラブルなフランチャイジートレーニングビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、スケーラブルなフランチャイジートレーニングビデオに最適です。ナレーション生成、字幕、簡単なエクスポートオプションなどの機能により、すべてのフランチャイジーに高品質でアクセスしやすいトレーニングビデオを提供します。

HeyGenはどのようにしてすべてのフランチャイジートレーニングコンテンツでブランドの一貫性を維持できますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを通じてブランドの一貫性を維持し、すべてのビデオにロゴや特定のブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのフランチャイジートレーニングビデオが会社のアイデンティティをプロフェッショナルかつ一貫して反映します。