フランチャイズトレーニングビデオツール：迅速で効果的な学習

AIアバターを使用して魅力的で一貫したトレーニングビデオを作成し、記憶保持を向上させ、フランチャイジーのオンボーディングを簡素化します。

サンプルプロンプト1
フランチャイズマネージャーとトレーニング部門向けに、HeyGenが頻繁な更新に対して一貫したトレーニングをコスト効率よく提供する方法を強調する45秒のダイナミックなビデオを開発します。ビデオはモダンでテンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを持たせます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、ポリシーの変更や新製品の特徴を迅速に伝える方法を示します。
サンプルプロンプト2
企業のフランチャイザーと地域ディレクター向けに、HeyGenが多様なフランチャイズ運営を統一する力を示す90秒の説得力のあるビデオを制作します。戦略的でややドキュメンタリー風のビジュアルアプローチを採用し、自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションでさまざまなフランチャイズシナリオを紹介します。テンプレートとシーンを使用してすべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を維持し、強力なナレーション生成がすべての場所での明確さとグローバルなリーチを保証する方法を説明します。
サンプルプロンプト3
小規模フランチャイズオーナーと新しいトレーナー向けに、トレーニングビデオをどのように簡単に魅力的に作成できるかを示す30秒のインスパイアリングなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは明るく、フレンドリーでアクセスしやすくし、陽気で励みになる音声トーンを使用します。アクセシビリティのための字幕/キャプションの追加や、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して視覚的な魅力を高め、基本的な指導を記憶に残る学習体験に変え、自然に記憶保持を向上させる方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フランチャイズトレーニングビデオツールの使い方

AI搭載ツールでフランチャイジーのオンボーディングと継続教育を効率化し、ネットワーク全体で一貫した効果的なトレーニングを保証します。

Step 1
トレーニングコンテンツを作成
トレーニングスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、撮影経験を必要とせずに高度なテキストからビデオ生成を開始します。
Step 2
AIアバターを選択
リアルなAIアバターを使用してトレーニングビデオを強化し、多言語でメッセージを伝え、さまざまなフランチャイジーに響くようにします。
Step 3
プラットフォームにアップロード
完成したトレーニングビデオを既存の学習管理システム（LMS）にシームレスに統合し、簡単にアクセスできる標準化されたトレーニング配信を実現します。
Step 4
フランチャイジーの進捗を追跡
内蔵機能を利用して完了率を監視し、理解度を評価し、効果的なフランチャイジーのオンボーディングとコンプライアンス追跡を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシーと運用トレーニングの効率化

複雑な運用手順やポリシーの更新を明確で理解しやすいビデオ形式に簡素化し、フランチャイズネットワーク全体で標準化された理解を保証します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてフランチャイズトレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは革新的なAI搭載ツールで、リアルなAIアバターを使用してスクリプトから迅速にコンテンツを作成できる強力なフランチャイズトレーニングビデオツールです。これにより、高品質で標準化されたトレーニングビデオの制作が大幅に効率化され、フランチャイズ運営においてコスト効果が高まります。

HeyGenはフランチャイジーのオンボーディングにどのように効果的ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能な学習パスを備えた魅力的なトレーニングビデオの作成を可能にすることで、効果的なフランチャイジーのオンボーディングをサポートします。複数の言語でコンテンツを生成し、インタラクティブな要素を組み込む能力により、記憶保持を向上させ、新しいフランチャイジーのオンボーディング時間を短縮します。

HeyGenはどのようにしてフランチャイズトレーニングビデオでブランド基準を維持しますか？

HeyGenはカスタムロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのフランチャイズ運営でブランド基準を維持する一貫したトレーニング資料を保証します。ビデオはポリシーの更新に対して簡単に更新可能で、トレーニングビデオシリーズ全体での統一性とプロフェッショナリズムを保証します。

HeyGenは包括的なフランチャイズトレーニングソフトウェアソリューションとして機能しますか？

もちろんです。高度なAI搭載フランチャイズトレーニングソフトウェアとして、HeyGenは字幕やナレーション生成などの機能を備えたモバイルフレンドリーなトレーニングビデオの作成を提供します。主にコンテンツ作成ツールですが、その出力は学習管理システムに統合可能で、標準化されたトレーニングと進捗追跡をサポートする包括的なソリューションを提供します。