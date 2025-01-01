フランチャイズトレーニングビデオメーカー：ブランドトレーニングを拡大

すべての場所に一貫したコスト効果の高いトレーニングを提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なコンテンツを効率的に作成します。

サンプルプロンプト1
フランチャイズオーナーとL&Dプロフェッショナルをターゲットにした60秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、HeyGenがどのようにスケーラブルなトレーニングコンテンツの作成を可能にし、コスト効果が高いかを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで効率的であり、迅速なビデオ生成を示し、アップビートでプロフェッショナルな声を補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、すべてのトレーニングモジュールで一貫して魅力的な方法で重要な情報を提示します。
サンプルプロンプト2
既存のフランチャイズオーナーとそのマーケティングチーム向けに、厳格なブランドガイドラインの重要性と実施を示す45秒の情報ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、正しいブランド使用法を鮮やかな例で明確に示し、自信に満ちた指導的な声を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、すべてのコミュニケーション資料で一貫したブランド要素を確保します。
サンプルプロンプト3
さまざまなフランチャイズの場所にいる従業員を対象にした実用的な2分間のトレーニングビデオを設計し、一般的な運用タスクのステップバイステップガイドを提供します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、わかりやすい画面録画やアニメーション図を特徴とし、落ち着いた正確な声を伴います。すべての従業員のアクセシビリティを向上させるために、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して明確なコミュニケーションを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フランチャイズトレーニングビデオメーカーの使い方

AIビデオジェネレーターを使用して、フランチャイズ加盟者向けにプロフェッショナルで一貫したトレーニングビデオを作成し、ネットワーク全体でスケーラブルなコンテンツとエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
プラットフォームにトレーニングコンテンツを直接入力または貼り付けてください。AIビデオジェネレーターがテキストをダイナミックなビデオに変換し、作成プロセスを効率的かつ簡単にします。
2
Step 2
ブランド要素をカスタマイズ
プラットフォーム内でロゴ、ブランドカラー、フォントを組み込むことで、ブランドガイドラインを直接適用します。これにより、すべてのトレーニングビデオがフランチャイズ全体で一貫した外観と感触を維持します。
3
Step 3
アクセシビリティのために字幕を追加
新しいフランチャイズ加盟者全員のアクセシビリティと理解を向上させるために、正確な字幕を自動生成します。これにより、ネットワーク全体で明確なコミュニケーションが確保され、多様な学習ニーズをサポートします。
4
Step 4
一貫したトレーニングのためにエクスポート
ビデオを最終化し、ラーニングマネジメントシステム（LMS）や内部プラットフォームに適したさまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、フランチャイズネットワーク全体で一貫したトレーニングの提供を確保します。

使用例

よくある質問

HeyGenは一貫したフランチャイズトレーニングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、フランチャイズオーナーが効率的に一貫したトレーニングビデオを作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、すべてのフランチャイズの場所で均一なメッセージングと品質を確保できます。これにより、新しいフランチャイズ加盟者向けの繰り返し可能なトレーニングプロセスの作成が簡素化されます。

HeyGenはフランチャイズのスケーラブルなトレーニングコンテンツの作成を実現できますか？

もちろんです。HeyGenはフランチャイズがトレーニングコンテンツの作成を簡単にスケールアップできるようにし、膨大な資料を魅力的なトレーニングビデオに変換します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、企業のトレーニングビデオを迅速に開発し、新しいフランチャイズ加盟者や既存の従業員のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはトレーニングビデオでブランドガイドラインを維持するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴ、特定の色、カスタムフォントをトレーニングビデオに統合できるようにします。これにより、すべてのビデオがブランドガイドラインに完全に一致し、プロフェッショナルで一貫したビジュアル体験を作り出します。さらに、字幕生成やボイスオーバー生成などの機能がビデオ制作の品質をさらに向上させます。

HeyGenは企業トレーニングビデオの開発においてコスト効果の高いソリューションですか？

はい、HeyGenは非常にコスト効果の高いトレーニングビデオメーカーであり、従来のビデオ制作に通常必要な時間とリソースを大幅に削減します。これにより、企業はプロフェッショナルな企業トレーニングビデオを迅速に作成し、どのラーニングマネジメントシステム（LMS）にも簡単に統合でき、ビデオトレーニングのワークフロー全体を最適化します。