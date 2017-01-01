フランチャイズトレーニングビデオジェネレーター：ビジネスを拡大する
HeyGenのAIアバターを使用して、スケーラブルで魅力的なオンボーディングトレーニングビデオを作成し、コストを大幅に削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいフランチャイズ加盟者や企業トレーナーを対象に、スケーラブルなトレーニングコンテンツの制作の容易さを示す30秒の情報ビデオを開発します。ビジュアル的にはクリーンでモダンであり、フレンドリーなナレーターと同期した画面上のテキストを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで効果的なトレーニングビデオの作成をどのように簡素化するかを強調します。
トレーニングコストの削減を目指す企業とL&Dチーム向けに、60秒のソリューション指向のプレゼンテーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはインパクトがありプロフェッショナルで、説得力のあるデータビジュアライゼーションと説得力のある権威あるボイスオーバー生成を使用して、HeyGenが高品質な企業トレーニングビデオの制作をどのように簡素化するかを説明します。
フランチャイズマネージャーとオンボーディングスペシャリスト向けに、効率的なオンボーディングプロセスを紹介する40秒のダイナミックな説明ビデオを制作します。ビジュアルは明るく実用的で、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、効果的な説明ビデオを迅速に作成するためのステップバイステップの指示を明確で簡潔なナレーションで示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにフランチャイズトレーニングビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは強力なフランチャイズトレーニングビデオジェネレーターであり、企業が一貫性のあるスケーラブルなトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、すべての拠点でトレーニングを標準化し、ブランドの一貫性を確保します。
HeyGenが企業トレーニングのための効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、L&Dの専門家向けに魅力的な企業トレーニングビデオの制作を簡素化します。この効率性により、スクリプトを高品質なビデオコンテンツに簡単に変換することで、トレーニングコストを大幅に削減できます。
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを使用して非常に魅力的なトレーニングビデオを作成し、オンボーディングやその他のプログラムの視聴者の保持を向上させます。また、ブランド管理を組み込んで、トレーニングコンテンツが企業のアイデンティティに合致するようにすることもできます。
HeyGenはトレーニングビデオメーカーとしてのプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なテンプレートと音声生成や自動字幕などの強力な機能を通じて、トレーニングビデオメーカーとしてのプロセスを簡素化します。そのメディアライブラリと使いやすいインターフェースにより、誰でもプロフェッショナルなトレーニングビデオを効率的に制作できます。