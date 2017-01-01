潜在的なフランチャイズオーナー向けに、AIビデオ生成を活用してスケーラブルなフランチャイジートレーニングを簡単に実施できる方法を紹介する、1分間の簡潔な指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、画面上のテキストオーバーレイで主要な利点を強調し、明確で自信に満ちたナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を活用して、トレーニングマニュアルを迅速に魅力的なコンテンツに変える力を示します。

