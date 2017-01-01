成長のための強力なフランチャイズオンボーディングビデオメーカー
魅力的なAIアバターでスケーラブルなフランチャイジートレーニングを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい企業社員を対象に、初期の社員オンボーディング体験を効率化するための90秒のアニメーションビデオを開発してください。歓迎的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを使用して、親しみやすく明瞭なナレーションで主要な会社情報を提示します。音声は明瞭で励みになるもので、新入社員が最初の重要なステップを圧倒されることなく進むように導きます。
フランチャイズマネージャー向けに、オンボーディングビデオを効果的にカスタマイズする方法を示す包括的な2分間のチュートリアルビデオを制作してください。ビジュアルデザインは明るく魅力的であり、プラットフォームインターフェースのスクリーンキャプチャを組み込み、テンプレートの選択とカスタマイズオプションをユーザーに案内し、エネルギッシュで指導的なナレーションを補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」の多様性を強調し、コンテンツを迅速にパーソナライズします。
フランチャイジーが新しい製品やサービスを迅速に紹介する必要があるシナリオを想像してください。顧客向けに45秒の説明ビデオを作成し、製品の利点をクリーンでモダンな美学と鮮やかな製品ショットで示します。音声はHeyGenの音声生成機能を使用して生成された親しみやすく権威ある声を特徴とし、人間のプレゼンターがいなくてもAIビデオ生成の一貫したブランディングを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてフランチャイズオンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなAI生成ビデオに変換することで、効率的でスケーラブルなフランチャイジートレーニングを実現します。私たちのプラットフォームはビデオ制作プロセスを簡素化し、AIアバターとすぐに使えるビデオテンプレートを使用してトレーニングビデオを簡単にカスタマイズできるようにし、すべての場所でオンボーディングビデオをアクセス可能で一貫性のあるものにします。
HeyGenはシンプルなテキストから魅力的なオンボーディングビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを活用して、魅力的なオンボーディングビデオを作成します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenは自然な音声生成を伴うプロフェッショナルなビデオを生成し、複雑なビデオ制作を排除します。
HeyGenのオンボーディングビデオでフランチャイズのブランディングを一貫させるにはどうすればよいですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、フランチャイズのロゴ、色、特定のビジュアル要素をすべてのトレーニングビデオにシームレスに統合できます。これにより、すべてのオンボーディングビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、企業イメージを強化します。
HeyGenは社員オンボーディングのためのビデオ作成を簡素化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは使いやすさを追求した包括的なビデオ作成ツールです。AIアバター、スクリプトからのテキストからビデオ、音声生成、さらには画面録画や豊富なメディアライブラリをサポートしており、広範な技術スキルを必要とせずに社員オンボーディングビデオの制作を簡単かつ効果的にします。