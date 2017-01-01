フランチャイズビジネスオーナーとトレーニングマネージャーをターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIビデオジェネレーターがどのように彼らの業務を革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、複雑なアイデアを動的なモーショングラフィックスで表現し、音声は自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とします。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、新しいロケーション向けの一貫したトレーニング資料を簡単に作成できることを強調し、効率性とブランドの統一性を強調します。

