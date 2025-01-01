洗練された消費者向けにデザインされた45秒の高級フレグランスブランドのストーリーテリングビデオを作成し、新しい香りを豪華でソフトフォーカスのビジュアルで紹介します。複雑な成分のエレガントなアニメーションを特徴とし、穏やかなオーケストラの背景音楽と穏やかで自信に満ちたナレーションで補完されます。このナレーションはHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して簡単に生成でき、真に没入感のある香水ビデオ体験を実現します。

