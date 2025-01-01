創業者ストーリービデオメーカー：あなたの本物の物語を作り上げる

AIアバターを使って魅力的な創業者ストーリーを簡単に制作し、あなたのブランドのユニークな旅を観客に届けましょう。

スタートアップの初期のきっかけと成長を紹介する、60秒の魅力的な創業者ストーリー動画を作成しましょう。これは、起業家志望者や初期段階の創業者を対象にしています。映像スタイルはシネマティックでインスパイアリングなもので、歴史的な映像と現代的なグラフィックを融合させ、感動的なオーケストラのスコアを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、あなたの物語を魅力的なビジュアルにシームレスに変換しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
創業者が直面した重要な「アハ！」の瞬間や克服した課題を強調する、45秒のダイナミックな動画を制作しましょう。これは、ブランドのユニークな起源を共有したい小規模ビジネスオーナーを対象にしています。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルなもので、魅力的なトランジションを備え、モチベーショナルなインディーポップのサウンドトラックで補完されます。AIアバターを活用して重要なセクションをナレーションし、ストーリーテリングに新鮮でモダンなタッチを加えましょう。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けに最適化された、30秒の簡潔な創業者の旅動画を開発しましょう。これは、ビジネスナラティブを専門とするコンテンツクリエイターやデジタルマーケターを対象にしています。速いペースで視覚的に印象的な美学を採用し、太字のテキストオーバーレイと高エネルギーのエレクトロニックミュージックトラックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、インパクトのあるシーケンスを迅速に組み立てましょう。
サンプルプロンプト3
創業者のビジョンの背後にある深い「なぜ」を説明する、誠実な60秒の動画を作成しましょう。これは、投資家や潜在的なチームメンバーに向けた、真実のリーダーシップストーリーを求める人々を対象にしています。反射的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、暖かい照明と控えめなアニメーションで強化し、明確で自信に満ちたボイスオーバーを加えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、あなたの個人的な使命を正確かつ感情豊かに表現しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

創業者ストーリービデオメーカーの使い方

AIを使って創業者の物語を魅力的な動画に変換しましょう。魅力的なナラティブを作成し、ビジュアルをカスタマイズし、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、創業者の旅をテキストエディタに書き込むか貼り付けます。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、あなたの物語をダイナミックな動画にシームレスに変換しましょう。
2
Step 2
AIアバターと声を選ぶ
ブランドや創業者を表現するために、多様なAIアバターから選択します。これらのデジタルプレゼンターは、あなたの魅力的な物語に人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用する
事前にデザインされたテンプレートとシーンを利用して、動画の美学をカスタマイズします。ロゴ、ブランドカラー、ライブラリからの関連メディアを追加して、創業者ストーリービデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
ストーリーをエクスポートして共有する
創業者ストーリービデオが完成したら、ソーシャルメディア動画などのプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でエクスポートします。あなたの魅力的な物語を観客と簡単に共有し、インパクトを与えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアであなたのストーリーを共有

ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的な短編創業者ストーリービデオを迅速に制作し、リーチとエンゲージメントを向上させましょう。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な動画制作のクリエイティブプロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI搭載の動画制作ツールで、ワークフローを効率化します。スクリプトを魅力的な動画に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用して、コンテンツクリエイターがプロフェッショナルなコンテンツを手軽に制作できるようにします。

HeyGenを使ってテキストやスクリプトから直接動画を生成できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を備えたAI動画ジェネレーターです。スクリプトを入力するだけで、カスタマイズ可能なAIアバターと統合されたボイスオーバー生成を使用して、あなたの言葉を生き生きとした動画に変換します。ソーシャルメディア動画や説明コンテンツに最適です。

AIアバターとブランディングのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenはAIアバターとブランディング要素の広範なカスタマイズを提供し、動画が一貫したプロフェッショナルな外観を保つことを保証します。さまざまなAIアバターから選択し、ブランドのロゴや色を組み込み、カスタマイズ可能なキャプションを使用してブランドアイデンティティに合わせることができます。

HeyGenはどのようにして魅力的な創業者ストーリービデオの制作を支援しますか？

HeyGenは豊富なテンプレートとシーンのライブラリを提供する優れた創業者ストーリービデオメーカーです。HeyGenのAI動画エージェント機能を活用して、複雑な制作機材を必要とせずに高品質でインパクトのある動画を簡単に制作できます。