創業者メッセージビデオジェネレーター: 本物のAIメッセージを届ける
AIアバターを使用して影響力のあるビデオメッセージを届け、複雑な撮影なしで観客を引き付け、企業コミュニケーションを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術に精通した潜在顧客を魅了するために、新製品の発売に向けた45秒のダイナミックでモダンなマーケティングビデオを想像してください。鮮明なグラフィックスとアップビートで未来的なサウンドトラックが特徴です。HeyGenの効率的な「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を使用して、スクリプトからプレゼンテーション全体をシームレスに生成し、製品ストーリーを強化します。
既存の顧客や広範なコミュニティに向けた重要な会社のマイルストーンを発表する30秒の迅速で情報豊富なビデオメッセージは、フレンドリーなビジュアルスタイルと自信に満ちた明確なナレーションが求められます。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」から選択し、ブランドの美学とメッセージに完璧にマッチするこの影響力のあるビデオを迅速に作成します。
社内チームや新入社員向けに、複雑なソフトウェア機能を説明する60秒のトレーニングビデオが必要です。クリーンで図解的なビジュアルスタイルと、助けになる励ましの音声トーンが求められます。HeyGenの強力な「ナレーション生成」を活用して、ステップバイステップの指示をナレーションし、各学習モジュールでの明確さとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAI CEOメッセージビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、企業が影響力のあるAI CEOメッセージビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力し、ブランドを反映するAIアバターを選択するだけで、HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ技術が洗練されたビデオメッセージを生成し、企業コミュニケーションに最適です。
HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのようなビデオメッセージを作成できますか？
HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターを使用すると、魅力的なマーケティングキャンペーンから包括的なトレーニングビデオまで、多様なビデオメッセージを作成できます。私たちのプラットフォームは、テキスト・トゥ・ビデオ機能とカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、さまざまなビジネスニーズに合わせたコンテンツ作成を効率化します。
HeyGenは企業コミュニケーションのためにAIアバターをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をビデオに統合できます。プロフェッショナルなAIアバターの中から選択し、要素をカスタマイズして、企業コミュニケーションが一貫したブランドアイデンティティを維持するようにします。
HeyGenを使用してテキストをプロフェッショナルなビデオに変換するのにどれくらいの時間がかかりますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは、強力なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、スクリプトを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換します。テキストを入力し、高品質のAIボイスを選択するだけで、HeyGenが生成を担当し、ビデオ作成プロセスを大幅にスピードアップします。