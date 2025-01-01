法医学訓練ビデオジェネレーター: 学習を促進

インシデントシナリオを再構築し、インテリジェントなAIアバターで安全訓練のエンゲージメントを高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
安全管理者と事故調査官向けに、複雑な産業事故に焦点を当てた2分間の事故再現ビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルはドキュメンタリーのようで、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して事故シナリオを詳細に再現し、関連するビジュアルと音響効果のためのメディアライブラリ/ストックサポートを強化し、効果的な事故調査ビデオメーカーとして機能します。
サンプルプロンプト2
企業の安全担当者向けに、オンラインで基本的な事故報告ビデオを迅速に生成する方法を示す1分間の説明ビデオを制作してください。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確で情報豊富な音声を使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して作成プロセスを簡素化し、オンライン事故ビデオメーカーの使いやすさを示します。
サンプルプロンプト3
法医学分野の新しいHeyGenユーザー向けに、専門的な訓練セグメントを迅速に生成する方法を紹介する45秒のチュートリアルをデザインしてください。視覚スタイルはモダンでステップバイステップであり、親しみやすく明確な音声ガイドを使用し、プロンプトネイティブなビデオ作成を強調してシンプルなテキストプロンプトを視覚的な説明に変換し、複雑な用語の明確さを確保するために字幕/キャプションを使用し、多用途なビデオエディターの力を示します。
step preview
プロンプトをコピー
step preview
作成ボックスに貼り付け
step preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

法医学訓練ビデオジェネレーターの使い方

AIを使用して魅力的で製品に忠実な法医学訓練ビデオを簡単に生成し、インシデント分析を強化し、安全訓練のエンゲージメントを高めます。

1
Step 1
シナリオを作成
インシデントの詳細やスクリプトを入力することから始めます。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を活用して、法医学情報を動的なビデオナラティブに変換し、正確なインシデントシナリオの再構築を促進します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択
利用可能なオプションから適切なビジュアルを選択して訓練を強化します。リアルなAIアバターを統合してインストラクターとして機能させたり、手順を示したりすることで、効果的な訓練のためにコンテンツを非常に親しみやすくします。
3
Step 3
詳細なナレーションとメディアを追加
HeyGenの高度な音声生成を使用して、明確でプロフェッショナルな音声でビデオを洗練します。関連する映像や画像をシーンに補完し、包括的な視覚的証拠を提供します。
4
Step 4
訓練ビデオをエクスポート
法医学訓練ビデオが完成したら、希望のフォーマットと解像度で簡単にエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、どのプラットフォームでも最適化されたビデオを確保し、安全訓練のエンゲージメントを高める準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な法医学の概念を明確にする

.

複雑な法医学の詳細や事故再構築を、理解しやすく魅力的な視覚的レッスンに翻訳します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIビデオエージェントを利用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。この強力なエンドツーエンドのビデオ生成技術は、複雑なビデオ作成プロセスを自動化し、プロフェッショナルなビデオ制作を手軽にします。

HeyGenはテキストから直接ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの変換機能に優れており、スクリプトを入力するだけで完全なビデオを生成できます。また、多様な声で書かれたコンテンツを生き生きとさせる音声生成も統合されています。

HeyGenではビデオの視覚的な側面をどの程度コントロールできますか？

HeyGenは強力なビデオエディタ機能を提供し、テンプレートとシーンを使用してビデオをカスタマイズし、詳細を洗練することができます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを完全にコントロールでき、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保します。

HeyGenはビデオプロジェクトを強化するためのメディアリソースを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはプラットフォーム内で直接利用できる豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを提供し、高品質のビジュアルとサウンドを簡単に組み込んでAI生成ビデオを補完できます。