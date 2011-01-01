1

Step 1

AIアバターを使ったビデオを作成しよう

AIによって動かされるビデオエディターを使用して、サッカーのハイライトビデオを作成し始めましょう。AIアバターはあなたのビデオにナレーションを加えることができ、あなたのコンテンツにプロフェッショナルなタッチを加えることができます。