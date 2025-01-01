健康志向の家庭料理愛好家向けに、効率的な食事準備を求める人々のために、鮮やかで30秒のレシピ動画を作成し、クイックで健康的な朝食スムージーを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、現代的なアップビートの音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して視聴者に各ステップを案内し、明確な指示を提供するためのボイスオーバー生成を行います。

