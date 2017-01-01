新しい食品サービス従業員向けに、基本的な食品安全プロトコル（手洗いや交差汚染防止など）に焦点を当てた45秒の歓迎イントロダクショントレーニングビデオを作成してください。視覚スタイルは明るく親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが視聴者を重要なステップに導き、励ましの声でナレーションを行います。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、初期の従業員オンボーディングを魅力的で記憶に残るものにすることを目的としています。

ビデオを生成