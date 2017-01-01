新しい食品サービス従業員を対象にした1分間のビデオを制作し、キッチン環境での基本的な「衛生と清潔の実践」を強調します。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、手洗いや清掃ルーチンの明確で明るいデモンストレーションを使用し、励ましのある親しみやすい声でナレーションを行います。HeyGenの「AIアバター」を活用して、情報を直接かつ魅力的に提示します。

