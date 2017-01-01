フードプロモビデオメーカー レシピをバイラルヒットに変える

使いやすいツールとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンで、視聴者を魅了する素晴らしいフードプロモビデオを簡単に作成できます。

新しいグルメバーガーを発表するためのダイナミックな30秒のプロモーションビデオを作成し、エキサイティングな食事体験を求める潜在顧客に最適です。このビデオでは、バーガーの鮮やかで食欲をそそるクローズアップを特徴とし、アップビートなバックグラウンドトラックとHeyGenのボイスオーバー生成を使用したプロフェッショナルなナレーションで、そのユニークな材料と風味を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

フード愛好家や家庭料理人を対象にした、シグネチャーデザートのステップバイステップの準備を紹介する45秒のレシピチュートリアルビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで、各段階の明るくクローズアップされたショットを伴い、HeyGenの字幕機能を使用した落ち着いた指導トーンと読みやすいキャプションで、すべての視聴者にアクセス可能にします。
洗練された雰囲気と料理の魅力を優雅に捉えた60秒のレストランプロモビデオを制作し、プレミアムな体験を求める食事客をターゲットにします。温かい照明を用いたシネマティックなビジュアルで、インテリアデコレーションと芸術的に盛り付けられた料理の両方を紹介し、洗練されたジャズサウンドトラックとHeyGenのスクリプトからのテキスト生成を使用した説明的なオンスクリーンテキストで強化します。
Instagram Reels用の15秒の魅力的なビデオをデザインし、ソーシャルメディアユーザーと地域コミュニティをターゲットにした期間限定の日替わりスペシャルを発表します。このクイックビデオは、速いペースのダイナミックなカット、大胆なテキストオーバーレイでオファーを強調し、エネルギッシュなモダンな音楽トラックと明確な行動喚起を特徴とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを効率的に使用して構築されます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フードプロモビデオメーカーの使い方

魅力的なビジュアルと説得力のあるストーリーで食事客を引き付ける、口水が出るようなプロモーションビデオをわずか数ステップで作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択またはメディアをアップロード
フードプロモーション用にデザインされた多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択するか、自分のビデオクリップや画像をアップロードしてプロジェクトを開始します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してコンテンツを配置し、レイアウトを調整し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、店舗のスタイルに合わせます。
3
Step 3
テキスト、音楽、ボイスを追加
魅力的なテキストオーバーレイを組み込み、メディアライブラリからバックグラウンドミュージックを選択し、テキスト読み上げを活用してプロフェッショナルなボイスオーバーでフードのストーリーを伝えます。
4
Step 4
プロモをエクスポートして共有
完成したプロモーションビデオをさまざまなアスペクト比と解像度でレンダリングし、ソーシャルメディアプラットフォームで簡単にエクスポートして共有し、新しい顧客を引き付けます。

食欲をそそるフードショーケースを作成

料理の創作を強調し、食欲を刺激し、食事客を店舗に引き付ける魅力的なビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして食欲をそそるフードプロモーションビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？

HeyGenのAIビデオエディターは、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとさまざまなビデオテンプレートを提供し、簡単に美味しそうなフードビデオを生成できます。アニメーションテキストや魅力的な視覚効果を簡単にカスタマイズして、食事客を引き付けることができます。

HeyGenはフードビデオを強化するためにどのようなAI編集機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなボイスオーバーのためのテキスト読み上げや自動キャプションを含む高度なAIツールを提供しています。これらのAI編集機能は、プロモーションビデオの外観を磨き、修正するのに役立ち、高品質な料理の創作を保証します。

HeyGenでフードプロモビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはフードプロモーションビデオの広範なカスタマイズを可能にします。ブランディングコントロールを適用し、カラーテーマを作成し、テキストオーバーレイを追加し、さらにはローワーサードを組み込んで、レストランの美学に完全にマッチさせ、ビデオをユニークにすることができます。

HeyGenはレシピチュートリアルやレストランプロモビデオのような多様なフードコンテンツを作成するためのリソースを提供していますか？

はい、HeyGenは幅広いフードビデオコンテンツをサポートしています。ストック映像を使用して魅力的なレシピチュートリアルやダイナミックなレストランプロモビデオを作成するための豊富なメディアライブラリにアクセスできます。また、自分のビデオクリップをアップロードして、料理の創作を効果的に紹介することもできます。