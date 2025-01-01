食品製品広告ビデオメーカー：売上を伸ばす

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、見事な食品広告を迅速に作成し、売上を向上させましょう。

256/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
洗練された45秒の「製品ビデオ」をデザインし、贈り物を探している食通やギフト購入者を対象にした高級手作りチョコレートトリュフコレクションを紹介します。美学はエレガントで贅沢であり、スローモーションの注ぎ、細かいディテール、柔らかく暖かい照明を特徴とし、微妙なクラシカルジャズのスコアに設定します。HeyGenの「AIアバター」を組み込んで、洗練された信頼できる声で製品を紹介し、プレミアム広告全体で「ブランドの一貫性」を維持します。
サンプルプロンプト2
忙しい親向けに便利で健康的な夕食ソリューションを提供する、家族向けのミールキットサービスの心温まる60秒の「プロモビデオジェネレーター」を開発します。ビジュアルトーンは暖かく招待的で、簡単に準備できる食事を楽しむ幸せな家族を描写し、親しみやすく安心感のある「ボイスオーバー生成」が簡単なステップを説明します。このビデオは「スクリプト生成」を効果的に使用して、価値提案を明確に伝え、家庭の提供者の実用的なニーズに訴えかけます。
サンプルプロンプト3
地元の都会の食事客向けに、シグネチャーディッシュの期間限定スペシャルを発表するパンチの効いた15秒の「レストランマーケティングビデオメーカー」広告を制作します。ビジュアルスタイルはダイナミックで注目を集めるもので、料理のクローズアップ、鮮やかな色彩、キャッチーで現代的なポップサウンドトラックを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、目を引く短い広告を迅速に組み立て、「デリバリーアプリプロモーション」やソーシャルメディアキャンペーンに最適です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

食品製品広告ビデオメーカーの仕組み

AI駆動のツールを使用して食欲をそそる食品マーケティングビデオを作成します。ソーシャルメディア向けの魅力的な広告を生成し、ブランドの存在感を簡単に高めましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、食品製品広告のドラフトを即座に生成します。
2
Step 2
メディアとブランディングを追加
「メディアライブラリ/ストックサポート」から「魅力的なビジュアル」を使用してビデオを強化し、ブランディングコントロールを使用してブランドの色とロゴを適用します。
3
Step 3
キャプションとボイスオーバーを生成
HeyGenの「字幕/キャプション」機能を使用して自動的に「字幕」を生成し、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加することで、食品製品広告の幅広いアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポートと公開
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、完成した食品製品広告ビデオを「4K解像度出力」でエクスポートし、最適なソーシャルシェアリングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIで製品の証言を強調

.

顧客のレビューや証言を魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、食品製品の美味しさを示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な食品製品広告ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、魅力的な食品マーケティングビデオを生成するプロセスを簡素化します。豊富なビデオテンプレート、AI駆動のツール、スクリプト生成を活用して、売上を向上させる魅力的なビジュアルとダイナミックなトランジションを作成できます。

食品マーケティングビデオを特定のブランドでカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenでは、特定のブランドカラー、ロゴ、好みのビジュアルを組み込むことで、ブランドの一貫性を維持できます。すべての要素をカスタマイズして、食品製品ビデオがオーディエンスに完璧に響くようにします。

HeyGenが食品のための効率的なオンラインビデオ広告メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは強力なプロモビデオジェネレーターとして機能し、ドラッグアンドドロップエディター、AI生成ビジュアル、AIボイスオーバーを提供します。4K解像度の出力で高品質の広告ビデオを迅速に制作し、ソーシャルメディアマーケティングに最適化されています。

HeyGenはどのようにして食品製品のクリエイティブなストーリーテリングを促進しますか？

HeyGenを使用すると、AI駆動のストーリーテリングとAIテキストからビデオへの機能を活用して、ユニークで影響力のある食品製品ビデオを生成できます。プラットフォームは、面白いイントロの追加から、魅力的なアニメーションやエフェクトで製品を紹介するまで、魅力的な物語を作成するのに役立ちます。