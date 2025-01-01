若い食通を魅了するための30秒のプロモーションビデオを作成し、次回のグルメフードフェスティバルに誘致します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、明るい色彩と食欲をそそるクローズアップを特徴とし、エネルギッシュでトレンディなサウンドトラックを伴います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ダイナミックなシーケンスを迅速に組み立て、主要なアトラクションを強調する魅力的なボイスオーバーを追加し、ソーシャルメディアでの共有に最適なものにします。

