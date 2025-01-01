地元の花屋のために特注のフラワーアレンジメントを作成する「舞台裏」の魔法を紹介する魅力的な30秒のビデオを想像してください。将来のフローリストや好奇心旺盛な顧客を対象に、このビデオは明るく自然な照明、繊細な花びらのクローズアップ、穏やかで落ち着いたサウンドトラックを特徴とするべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、美しいフラワーアレンジメントを作成する際の芸術的なスキルを強調しながら、複雑なプロセスをナレーションします。

