航空安全トレーニングビデオジェネレーターで航空の卓越性を

コンプライアンスビデオの作成を効率化し、リアルなAIアバターを使用したシナリオベースのトレーニングを提供します。

146/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な客室乗務員向けに、シナリオベースのトレーニングを通じて緊急避難手順を示す90秒のフライト安全トレーニングビデオをデザインします。ビジュアルアプローチはリアルで緊急性があり、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで作成された正確なナレーションが補完します。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用してリアルな環境を構築します。
サンプルプロンプト2
空港地上スタッフ向けに、機器の安全な取り扱いとランプ手順を強調した45秒の実用的なリスク管理トレーニングビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で指導的であり、明確なデモンストレーションとサポート字幕/キャプションを備え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストック映像を使用します。
サンプルプロンプト3
航空業界の専門家向けに、新しいAI駆動のメンテナンスシステムの実装を紹介する75秒の革新的なeラーニングコンテンツビデオを開発します。美的感覚はモダンでハイテクであり、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで作成された情報豊かなナレーションが特徴です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フライト安全トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIアバターと強力な編集ツールを使用して、明確でコンプライアントなフライト安全トレーニングビデオを簡単に作成し、クルーのための魅力的で効果的な学習を確保します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを選択
インストラクターを表現する多様なAIアバターから選択します。その後、フライト安全トレーニングスクリプトを貼り付け、当プラットフォームが高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用してビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとシーンをカスタマイズ
プロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリから選択するか、自分のメディアをアップロードしてメッセージを強化します。背景を調整し、テキストオーバーレイを追加し、重要な航空安全ビジュアルを組み込んで、主要なプロトコルを強調します。
3
Step 3
ナレーションと字幕を生成
トレーニングコンテンツをナレーションするために、さまざまな言語で自然な音声のナレーションを自動生成します。アクセシビリティと明確さのために、正確な字幕/キャプションを簡単に追加し、フライト安全プロトコルのすべての詳細が理解されるようにします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
包括的なフライト安全トレーニングビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。高品質のコンテンツを配信して、効果的に人材を教育し、厳格な安全基準を維持します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

.

複雑な航空安全プロトコルを、理解しやすく視覚的に魅力的なビデオコンテンツに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはフライト安全トレーニングビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenはAIアバターと高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、航空安全トレーニングビデオの作成を変革します。これにより、重要な安全プロトコルのための魅力的なeラーニングコンテンツとコンプライアンスビデオの作成が効率化されます。

HeyGenは航空業界向けの乗客安全ブリーフィングビデオを効率的に制作できますか？

はい、HeyGenは航空業界向けのコンプライアントな乗客安全ブリーフィングビデオを迅速かつ効率的に制作できます。プロフェッショナルなテンプレートとナレーション生成を活用して、魅力的なコンテンツを迅速に作成し、安全プロトコルの効果的な伝達を確保します。

HeyGenは航空安全ビデオコンテンツのカスタマイズにどのような特定の機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバター、多様なプロフェッショナルテンプレート、アスペクト比のリサイズなど、航空安全ビデオのカスタマイズに強力な機能を提供します。また、字幕/キャプションやブランド要素を簡単に追加して、包括的なリスク管理トレーニング用にコンテンツを調整できます。

HeyGenはどのようにAIを活用してプロフェッショナルな航空eラーニングコンテンツを作成しますか？

HeyGenは高度なAI駆動のビデオ作成を活用して、航空業界向けのシナリオベースのトレーニングを含むプロフェッショナルなeラーニングコンテンツの生成をユーザーに提供します。AIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能により、魅力的で情報豊かな航空安全ビデオの作成プロセスが劇的に簡素化されます。