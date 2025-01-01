客室乗務員の安全性向上のための研修動画

AIアバターを活用して、緊急避難シナリオや安全関連コースを魅力的にする客室乗務員の研修プログラムを効率化します。

162/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
定期的な安全訓練を受ける客室乗務員を対象にした、60秒のインパクトのある指導動画を開発してください。特に緊急避難技術に焦点を当て、各ステップを明確かつ正確に示すことを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、詳細な緊急手順を視覚的に魅力的でわかりやすいデモンストレーションに正確に翻訳します。
サンプルプロンプト2
経験豊富な客室乗務員向けに、30秒のシナリオベースの動画を制作し、問題のある乗客への対応スキルをリフレッシュします。ビジュアルスタイルは現実的なシナリオを使用し、過度にドラマチックにならないようにし、プロフェッショナルな印象を与える落ち着いたが毅然とした音声トーンを組み合わせます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、ベストプラクティスと適切な対応を明確かつ一貫して伝えます。
サンプルプロンプト3
研修中の客室乗務員向けに、45秒の詳細な動画を構築し、フライト前のキャビン準備と安全関連のコースを詳細に説明します。ビジュアルスタイルは清潔で整理されており、各ステップを明確に示し、正確で説明的な音声を伴います。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合し、特に聴覚学習者や騒がしい環境でのすべての重要な指示と安全チェックが明確に理解されるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

客室乗務員研修動画の作成方法

効率的に包括的で魅力的な客室乗務員研修動画を作成し、乗務員に重要な安全プロトコルと手順を教育し、準備とコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成
詳細な研修コンテンツを開発し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を使用して簡単に動画に変換します。これにより、客室乗務員研修の重要なメッセージがAIプレゼンターによって正確に伝えられます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターからインストラクターを選択します。これにより、緊急避難や水中訓練などのトピックをカバーするモジュールにプロフェッショナルで一貫した顔を追加します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ロゴやカラーのブランディングコントロールを使用して航空会社のビジュアルアイデンティティを統合します。キャビン準備や緊急手順などの複雑なトピックの理解を深めるために、内蔵ライブラリから関連メディアを活用します。
4
Step 4
完成した動画をエクスポート
指導コンテンツを最終化し、希望のフォーマットとアスペクト比で洗練された動画を簡単にエクスポートします。これにより、乗務員研修プログラムへのシームレスな配信が可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な緊急手順を簡素化

.

応急処置や航空機の避難など、複雑な緊急手順を明確にし、効果的な乗務員の学習と準備を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして客室乗務員の研修動画を向上させますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画を使用して、魅力的な研修動画を作成することで客室乗務員の研修を革新します。これにより、さまざまなシナリオにおける重要な乗務員研修コンテンツの制作が効率化されます。

HeyGenが客室乗務員の研修プログラムの開発に理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、迅速かつ効率的に包括的な客室乗務員研修プログラムを開発するための強力なプラットフォームを提供します。ボイスオーバー生成やカスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を活用して、高品質な研修動画を制作できます。

HeyGenは多様な客室乗務員の研修トピックをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、日常のキャビン準備から緊急手順まで、幅広い客室乗務員の研修トピックをサポートします。字幕やメディアライブラリを含む多様な機能により、安全関連のコースにおいて魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenはどのようにして乗務員研修動画のプロフェッショナルな品質を保証しますか？

HeyGenはブランディングコントロールを通じて、ロゴやカラーを直接乗務員研修動画に組み込むことができ、プロフェッショナルな品質を保証します。アスペクト比のリサイズにより、すべてのプラットフォームで研修動画が洗練された印象を与えます。