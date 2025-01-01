フリートITスペシャリストを対象にした90秒の説明動画を作成し、既存のフリート管理ソリューションに高度なビデオテレマティクスを統合する技術的利点を詳述します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーション化された図や画面上のテキストを使用して重要なデータポイントを強調し、プロフェッショナルなAI生成のナレーションで補完します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して、正確な技術的説明を迅速に作成し、フレンドリーな「AIアバター」が視聴者を複雑な概念に導きます。

ビデオを生成