フリート知識ビデオメーカー: AIを活用したトレーニングと安全性

AIを活用したビデオでフリートトレーニングと安全性を効率化。テキストをプロフェッショナルな指導コンテンツに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
フリートドライバーと運用チーム向けに、更新された安全プロトコルを説明する90秒の説明ビデオを作成します。このAIを活用したビデオ制作は、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを要求し、権威あるナレーションと明確で読みやすい字幕/キャプションを使用して、すべての重要なメッセージを効果的に強調します。
サンプルプロンプト2
新旧のドライバー向けに、先進的な車両検査手順を示す包括的な2分間のフリートトレーニングビデオが必要です。ビジュアルアプローチは詳細で説明的であり、高品質のメディアライブラリ/ストックサポートを広範に使用して重要な検査ポイントを示し、落ち着いた情報豊かなナレーションが付く必要があります。このAIビデオエージェントによって制作されるビデオは、車両検査の包括的な理解を保証します。
サンプルプロンプト3
内部運用チーム向けに、新しいフリート管理システムの効率的な利点を紹介する45秒の簡潔なビデオを設計することを考えてください。この技術的な説明ビデオは、モダンでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなAIアバターが主要なポイントを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様なプラットフォームに最適化されます。このAIを活用したビデオ制作は、内部コミュニケーションとフリート知識の共有を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フリート知識ビデオメーカーの使い方

フリートの洞察を魅力的な指導ビデオに簡単に変換します。AIを活用したビデオ制作でプロフェッショナルなトレーニング、安全性、メンテナンスコンテンツを作成します。

1
Step 1
コンテンツを貼り付ける
フリートトレーニングスクリプトや知識テキストを貼り付けることから始めます。テキストをビデオに変換する機能が自動的に初期シーンを生成し、指導ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
情報を提示するための多様なプロフェッショナルAIアバターから選択します。フリートマネージャーやドライバーとつながるための完璧なスポークスパーソンを選びましょう。
3
Step 3
ビジュアルを強化する
豊富なメディアライブラリ、背景音楽、魅力的なアニメーションでビデオを向上させます。カスタムブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちながらさらにカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
完成したら、高品質な指導ビデオを生成してエクスポートします。この最終ステップは、AIを活用したビデオ制作を活用して重要なフリート知識を効率的に普及させ、トレーニングと安全性の取り組みを効率化します。

使用例

高影響のフリート説明ビデオを迅速に作成

フリート向けの簡潔で説得力のある説明ビデオや発表を数分で生成し、重要な更新や手順のコミュニケーションを効率化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてフリートトレーニングのためのAIを活用したビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは、テキストを直接魅力的なビデオに変換することで、効率的なAIを活用したビデオ制作を実現します。プロフェッショナルなAIアバターとリアルなナレーション生成を活用して、高品質なフリートトレーニングビデオをカメラや複雑な編集ソフトウェアを必要とせずに作成できます。

HeyGenはブランド指導ビデオの技術的なカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、すべての指導ビデオにロゴやブランドカラーを統合できます。また、包括的なメディアライブラリを利用し、字幕/キャプションを追加し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化できます。

HeyGenは安全プロトコルや車両検査の指導ビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは安全プロトコルや車両検査に関する明確な指導ビデオを開発するための理想的なAIビデオエージェントです。詳細なステップを含む説明ビデオを簡単に生成し、フリートドライバーが十分に情報を得てコンプライアンスを確保します。

HeyGenをフリート知識ビデオメーカーとして使用するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは直感的なフリート知識ビデオメーカーとして設計されており、簡単なトレーニングと安全性コンテンツの作成を簡素化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースと事前に構築されたテンプレートを提供し、テキストをプロフェッショナルなビデオに迅速かつ効率的に変換できます。