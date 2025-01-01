小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、ソーシャルメディアでニュースやプロモーションを迅速に共有するためのダイナミックな30秒のフラッシュアップデートビデオを制作します。このビデオは、テキストベースの情報、鮮やかなビジュアル、そして現代的でアップビートなサウンドトラックを特徴とする高速シーケンスを含みます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、メッセージを魅力的なビジュアルストーリーに効率的に変換し、コンテンツが際立ち、即座に注目を集めるようにします。

ビデオを生成