熱心なEコマース顧客やバーゲンハンターをターゲットにした、魅力的な30秒のフラッシュセールプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなグラフィックと大胆で目を引く色を使用したテンポの速いもので、興奮を高めるアップビートでエネルギッシュな音楽を伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、視覚的なフレームワークを迅速に設定し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、期間限定オファーを強調する明確で簡潔なメッセージを伝えます。

ビデオを生成