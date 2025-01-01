高コンバージョンキャンペーンのためのフラッシュセールプロモーションビデオメーカー

HeyGenのAIテキストからビデオへの機能を使用して、フラッシュセールスクリプトを数分で魅力的なビデオに変換し、コンバージョンを向上させましょう。

熱心なEコマース顧客やバーゲンハンターをターゲットにした、魅力的な30秒のフラッシュセールプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、ダイナミックなグラフィックと大胆で目を引く色を使用したテンポの速いもので、興奮を高めるアップビートでエネルギッシュな音楽を伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、視覚的なフレームワークを迅速に設定し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、期間限定オファーを強調する明確で簡潔なメッセージを伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特に商品ディールを求める買い物客を対象とした45秒のフラッシュセール広告ビデオをデザインしてください。このAIビデオには、親しみやすいAIアバターが商品メリットと割引を明確に説明し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質な商品ショットに焦点を当てたクリーンでモダンなビジュアルスタイルが特徴です。ボイスオーバー生成機能により、視聴者に迅速な行動を促すプロフェッショナルで魅力的な配信を保証します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティングプロフェッショナル向けに、彼ら自身のセール用マーケティングビデオを簡単に作成できることを紹介する、活気に満ちた60秒のプロモーションビデオを制作してください。ビデオは、さまざまな割引商品を素早くカットし、魅力的なバックグラウンドトラックを備えた明るくエネルギッシュなビジュアル美学を採用します。さまざまなソーシャルメディアのニーズに対応できるプラットフォームの能力を強調し、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、明確な字幕/キャプションでメッセージが効果的に広範なオーディエンスに届くようにします。
サンプルプロンプト3
フラッシュセールプロモーションビデオメーカーを使用して、ソーシャルメディアユーザーの間で即座に関与を促す短くインパクトのあるメッセージを確保し、次のセールイベントへの期待を高める15秒のティーザービデオを作成してください。神秘的で短い、明らかにするビジュアルスタイルで始め、トレンディなサウンドバイトをバックにして、すぐに主要なセールの詳細に移行します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用してティーザーを迅速にブランド化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して劇的な公開を行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フラッシュセールプロモーションビデオメーカーの使い方

直感的なAIパワードツールを使用して、フラッシュセールのためのインパクトのあるプロモーションビデオを迅速に作成し、エンゲージメントとコンバージョンを促進します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
フラッシュセール用にデザインされた多様な「カスタマイズ可能なテンプレート」から選択します。「テンプレートとシーン」から事前に構築された構造を使用して、プロモーションのトーンを即座に設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加する
セールの具体的な詳細を追加してビデオをパーソナライズします。商品画像やテキストを組み込み、「AIアバター」を活用して魅力的なバーチャルプレゼンターでオファーを提示します。
3
Step 3
ブランディングとオーディオを適用する
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、ブランドの色とロゴを適用し、ビデオの美学を洗練させます。メッセージを強化するために、活気に満ちた「カラフルで大胆なビジュアルスタイル」とバックグラウンドミュージックを追加します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
高品質なフラッシュセールビデオを生成します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備し、すべてのマーケティングチャネルで「高速レンダリングと共有」を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな商品ショーケース

.

魅力的なAIビデオで商品と特別なフラッシュセールオファーを強調し、購入者の注目を集め、緊急性を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なフラッシュセールプロモーションビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、目を引くフラッシュセール広告ビデオを迅速にデザインする力を提供します。AIツールを活用してカスタマイズを強化し、数分で売上を促進する高品質なマーケティングビデオを制作できます。

HeyGenはプロモーションビデオコンテンツ用のAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、プロモーションビデオスクリプトをリアルなテキストからビデオへの変換で生き生きとさせることができます。これにより、俳優を必要とせずにダイナミックで魅力的なコンテンツを作成でき、豊富なメディアライブラリが補完されます。

HeyGenでのフラッシュセール広告ビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、フラッシュセール広告ビデオのための広範なカスタマイズを提供しており、ドラッグアンドドロップエディターとAIツールを使用してカスタマイズを強化できます。カラフルで大胆なビジュアルスタイルでテンプレートをパーソナライズし、カスタマイズ可能なテキストスライドを追加し、ロゴリビールエンディングを統合し、プロフェッショナルなストック映像を利用して高品質なビデオを作成できます。

HeyGenのプロモーションビデオを異なるソーシャルメディアプラットフォームに簡単に適応させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、アスペクト比のリサイズ機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにマーケティングビデオを最適化するのを簡単にします。これにより、Instagramストーリーなどのチャンネルでプロモーションビデオコンテンツが素晴らしく見えるようになり、リーチを最大化します。