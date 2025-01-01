迅速かつ効果的なキャンペーンのためのフラッシュセール広告動画メーカー

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、すべての限定オファーに対応する高コンバージョンの販売促進動画を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターとコンテンツクリエイター向けに、HeyGenのビデオテンプレートの力を示す45秒のソーシャルメディア動画広告を開発します。動画はトレンディで注目を集めるビジュアルスタイルを採用し、モダンなトランジションとインスパイアリングな背景音楽を組み合わせ、限定オファーのための魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを強調します。
サンプルプロンプト2
緊急プロモーションを開始するブランドとプロダクトマネージャーを対象にした60秒の洗練された広告動画を制作し、自動字幕/キャプションによる明確さに焦点を当てます。プロフェッショナルでインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、明確な商品ショットと魅力的な背景音楽を特徴とし、フラッシュセールのメッセージが広範なオーディエンスに効果的に届くようにします。
サンプルプロンプト3
あらゆるビデオメーカー志望者向けに、HeyGenがAIアバターを使用して高性能なフラッシュセール広告を簡単に作成する方法を示す30秒の力強い動画をデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルはユーザーフレンドリーでインスパイアリングにし、シームレスなプロセスと技術的スキルに関係なく誰でも達成可能なプロフェッショナルな結果を紹介します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フラッシュセール広告動画メーカーの使い方

直感的な動画メーカーを使用して、注目を集め、eコマースストアのコンバージョンを促進する高性能なフラッシュセール広告動画を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
販売促進動画に特化したプロフェッショナルにデザインされた「ビデオテンプレート」の中から選び、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
商品詳細を追加し、「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、一貫したブランドアイデンティティを維持しながら広告動画をパーソナライズします。
3
Step 3
魅力的な要素を生成
「AI音声生成」を使用して、プロフェッショナルで説得力のあるナレーションを追加し、限定オファーを強調するフラッシュセール広告動画を強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなソーシャルメディア動画広告プラットフォームに最適化された「高性能フラッシュセール広告」を完成させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した信頼性の高いテスティモニアル広告を強化

広告動画に本物の顧客の声を簡単に組み込むことで、フラッシュセールの信頼性を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして高性能なフラッシュセール広告を作成するのを助けますか？

HeyGenは直感的なツールを使用して、魅力的なフラッシュセール広告動画を迅速に制作する力を与えます。AIビデオツールと豊富なビデオテンプレートを活用して、限定オファーの注目を集める広告動画を作成します。

HeyGenを効率的なフラッシュセール広告動画メーカーにする特徴は何ですか？

HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターを備えたシームレスな体験を提供し、シーンを簡単にカスタマイズし、アニメーションテキストを追加できます。また、AI音声生成を利用して、ダイナミックでプロフェッショナルな販売促進動画を作成することができます。

HeyGenを使用してソーシャルメディア動画広告を作成する際にカスタムブランディングを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは広告動画プロジェクトにカスタムブランディングを完全に実装することを可能にします。ブランドのロゴ、色、フォントを簡単に組み込んで、フラッシュセール広告動画メーカーの出力がeコマースストアと完全に一致するようにします。

HeyGenはソーシャルメディア動画広告の異なるフォーマットをサポートしていますか？

はい、HeyGenはフラッシュセール広告動画メーカーの作品がさまざまなプラットフォームに対応できるようにしています。プラットフォームはアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を提供し、ソーシャルメディア動画広告がすべてのチャンネルに最適化されて売上を向上させるのを助けます。