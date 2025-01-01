フィットネスルーチンビデオジェネレーター: AI駆動のワークアウト

HeyGenのAIアバターを活用して、撮影なしでプロフェッショナルなフィットネスビデオを作成し、魅力的でカスタムなワークアウトを実現します。

215/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個人トレーナー向けに設計された90秒の指導ビデオを想像してください。個々のクライアントに合わせたカスタムワークアウトを作成する方法を説明します。ビジュアルスタイルはモダンでパーソナライズされ、多様なフィットネスレベルを描写し、HeyGenのテンプレートとシーン、特にカスタマイズ可能なテンプレートを活用してユニークなフィットネスコンテンツを生成する方法を励ましの声で説明します。
サンプルプロンプト2
フィットネスコンテンツクリエイターをターゲットにした45秒のエネルギッシュなソーシャルメディアクリップを開発し、スクリプトを魅力的なフィットネスコンテンツに変えるスピードと簡単さを強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットと鮮やかなテキストオーバーレイがあり、トレンディな音楽に支えられ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、魅力的なフィットネスビデオを生成します。
サンプルプロンプト3
グローバルに拡大するフィットネスビジネス向けに、国際的な観客へのシームレスな適応を紹介する2分間の包括的な概要を制作します。多様な場所を特徴とする高品質なビジュアルスタイルを採用し、情報豊富でプロフェッショナルな音声を使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能が多言語のワークアウトをどこでも公開し、より広い市場に到達するのをどのように支援するかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネスルーチンビデオジェネレーターの使い方

撮影なしでワークアウトのアイデアをプロフェッショナルで魅力的なフィットネスビデオに変換し、観客をインスパイアする準備を整えましょう。

1
Step 1
カスタムワークアウトスクリプトを作成
カスタムワークアウトや詳細なエクササイズ指示をアウトライン化します。スクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、各動作と時間を定義し、ビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
リアルなAIアバターの多様なライブラリからルーチンを提示するためのアバターを選択します。選んだアバターに適したテンプレートやシーンを組み合わせ、フィットネスデモンストレーションに最適なビジュアルコンテキストを設定します。
3
Step 3
指導用の音声を追加
音声生成を利用してルーチンをナレーションし、明確さとエンゲージメントを高めます。正確な指示とモチベーションを提供し、観客が効果的にフォローできるようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
最終化したら、アスペクト比リサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化します。プロフェッショナルなフィットネスコンテンツを簡単に公開しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ワークアウトのエンゲージメントと保持を向上

.

AIを活用してダイナミックでパーソナライズされたワークアウトビデオを作成し、参加者のエンゲージメントと長期的な遵守を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして撮影なしでフィットネスルーチンビデオを作成しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトやアイデアをダイナミックなフィットネスルーチンビデオに変換します。リアルなAIアバターの中から選択し、その動作をカスタマイズすることで、撮影や高価な制作機材を必要とせずにエクササイズビデオを作成できます。

HeyGenはAIアバターを使ってプロフェッショナルなフィットネスビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは業界をリードするAIワークアウトビデオジェネレーターであり、リアルなAIアバターを使用して高品質でプロフェッショナルなフィットネスビデオを制作できます。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルな動きを備えた魅力的なフィットネスコンテンツを提供し、オンラインフィットネスコーチに最適です。

HeyGenはフィットネスコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはブランドカスタマイズのための包括的な技術ツールを提供しており、ロゴの追加やブランドカラーの調整が可能です。また、複数の言語で正確な音声を生成し、自動字幕/キャプションを追加することができ、プロフェッショナルなフィットネスビデオをアクセス可能でブランドに合ったものにします。

AI生成のフィットネスビデオをさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、組み込みのアスペクト比リサイズ機能を使用して、どのチャンネルでもフィットネスビデオを簡単に最適化することを可能にします。この技術的な機能により、Instagram、YouTube、TikTokなどのソーシャルメディアプラットフォームで魅力的なフィットネスコンテンツが完璧に見えるようになり、追加の編集なしでより広い観客にリーチできます。