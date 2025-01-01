フィットネスプログラムビデオジェネレーター: AIワークアウトを簡単に

AIアバターを使用して、魅力的で高品質なワークアウトコンテンツを瞬時に作成し、コンバージョンを促進します。

サンプルプロンプト1
フィットネスインフルエンサーをターゲットにした45秒のフィットネスソーシャルメディアコンテンツを開発し、挑戦的でありながらやりがいのあるエクササイズシーケンスを強調します。活気に満ちたダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドトラックを使用し、すべての重要な指示が自動生成された字幕で明確に伝わるようにします。
サンプルプロンプト2
新しいフィットネスの旅を始める初心者向けに、基礎的なエクササイズの正しいフォームを示す60秒の指導ビデオが必要です。クリーンで励みになるビジュアルスタイルを実装し、AIアバターを使用して一貫した明確なデモンストレーションを提供し、複雑な動きを理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
フィットネススタジオの新しいクラススケジュールを潜在的なメンバーに宣伝するための15秒の強力なフィットネスプログラムビデオを生成します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンを活用して、インスピレーションを与えるインストゥルメンタル音楽で瞬時に注目を集めるスリークで高速なビジュアルシーケンスを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネスプログラムビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して、魅力的でプロフェッショナルなフィットネスプログラムビデオを簡単に作成し、アイデアを4つの簡単なステップで素晴らしいビジュアルに変えます。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
直感的なエディターにフィットネスプログラムの詳細を入力して始めます。テキストからビデオへの機能を活用して、入力から即座にドラフトビデオを生成し、AIワークアウトビデオジェネレーターのプロジェクトを開始します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドに合った多様なAIアバターから選択して、ワークアウトコンテンツを強化します。カスタムワークアウトビデオに完全に一致するようにシーンや背景をカスタマイズします。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を追加
高品質なナレーションでビデオを向上させます。プロフェッショナルなナレーションを簡単に統合し、エクササイズを通じてオーディエンスを案内し、プロフェッショナルなフィットネスビデオが見た目だけでなく音も良くなるようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
強力なビデオエディターを使用して作成を仕上げ、最後の調整を行い、ビデオをエクスポートします。これで、魅力的なフィットネスソーシャルメディアコンテンツとして準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ワークアウトプログラムのエンゲージメントを向上

AIを活用したプロフェッショナルでインタラクティブなワークアウトビデオで、学習者の保持率とフィットネスプログラムへの参加を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なフィットネスソーシャルメディアコンテンツを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、リアルなAIアバター、プロフェッショナルなナレーションを活用して、魅力的なフィットネスソーシャルメディアコンテンツやカスタムワークアウトビデオを簡単に制作することができます。これにより、オーディエンスの注目を集め、ブランドを構築することができます。

HeyGenがプロフェッショナルなフィットネスビデオに最適なAIワークアウトビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなフィットネスビデオを効率的に作成するために設計されたAIワークアウトビデオジェネレーターです。AIを活用した機能、強力なビデオエディター、自動字幕やキャプションなどの機能により、あらゆるプラットフォームに適した高品質で洗練された最終製品を保証します。

HeyGenはパーソナルトレーナーにとって使いやすいフィットネスプログラムビデオジェネレーターですか？

はい、HeyGenはパーソナルトレーナーにとって非常に使いやすいフィットネスプログラムビデオジェネレーターです。テキストスクリプトを使用してカスタムワークアウトビデオを迅速に生成でき、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

HeyGenはフィットネスコースの開発と配信を支援できますか？

もちろんです。多用途なワークアウトビデオメーカーとして、HeyGenはAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して高品質なビデオを作成し、フィットネスコースの開発と配信を支援します。ブランド管理を適用して、すべてのコース資料で一貫性を保つことができます。