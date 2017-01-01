新しいポータブルフィットネス製品を紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、若くてアクティブな人々をターゲットに、革新的なフィットネス方法を求める人々に向けた内容にします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンにし、製品を使用しているダイナミックなショットを特徴とし、アップビートな音楽トラックとHeyGenの音声生成機能を使用した明確で説得力のあるナレーションで主要な利点と特徴を強調します。この短いフォーマットは、ソーシャルメディア広告に最適です。

