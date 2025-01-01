フィットネスプログラムのためのオンボーディングビデオメーカー
新しいメンバーを魅了する強力なAIアバターで、ジムのオンボーディングビデオを簡単に作成しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい顧客との強い関係を築くことを熱望する小規模フィットネススタジオのオーナー向けに、温かい45秒のパーソナライズされたウェルカムビデオを作成してください。この制作は、HeyGenを顧客オンボーディングビデオメーカーとして活用し、フレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、新しいメンバーに直接語りかけ、励ますように設計されており、柔らかく励ましの背景音楽とカスタムボイスオーバー生成で設定されています。
大規模なフィットネス組織やジム向けに、機器の使用に関する標準化されたスタッフトレーニングを必要とする1.5分の指導ビデオをデザインしてください。プロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明確なデモンストレーションに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して作成された字幕/キャプションの読みやすさを確保し、全体を通してアクセス可能で指導的なトーンを維持します。
大規模なフィットネスチェーンのマーケティングマネージャー向けに、HeyGenのジムオンボーディングビデオジェネレーターとしての効果を示すスリークな60秒のプロモーション作品を作成してください。ビデオは、ダイナミックなトランジションとカスタム音楽を備えた高度にブランド化されたビジュアルスタイルを展示し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用したブランドアセットの簡単な使用と、プラットフォーム全体で一貫したメッセージングを維持するためのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、高品質のオンボーディングビデオを効率的に制作できます。リアルなAIアバターと強力なAIボイスオーバーを活用して、シンプルなスクリプトから魅力的なコンテンツを作成し、テキストをビデオにシームレスに変換します。
HeyGenでパーソナライズされたウェルカムビデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴから色まで、顧客オンボーディングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。プロフェッショナルなテンプレートから選択し、メディアを組み込んで、ジムオンボーディングビデオジェネレーターのような特定のニーズを含む、あらゆるオーディエンス向けに本当にパーソナライズされたウェルカムビデオを作成できます。
HeyGenはオンボーディングビデオ制作を強化するためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenの包括的なビデオエディターは、コンテンツを正確に制御するためのテキストベースの編集をサポートし、修正を簡単かつ迅速に行えます。また、アクセシビリティと多言語サポートのためのAI字幕ジェネレーターを含み、すべてのプラットフォームで最適な視聴を可能にするアスペクト比のリサイズを提供します。
HeyGenは多様なトレーニングとオンボーディングビデオのニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは多用途なオンボーディングビデオメーカーであり、プロフェッショナルなテンプレートと多言語サポートを備え、包括的なトレーニングビデオから短い紹介クリップまで、さまざまなユースケースに対応します。私たちのプラットフォームは、特定の要件を満たすためのダイナミックなコンテンツ作成を可能にし、理想的な顧客オンボーディングビデオメーカーとなります。