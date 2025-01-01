フィットネスニュースビデオメーカー：魅力的な更新を迅速に作成

プロフェッショナルなナレーション生成と魅力的なビジュアルで、フィットネスコンテンツをあらゆるプラットフォーム向けにダイナミックなビデオに素早く変換します。

テクノロジーに詳しいフィットネス愛好者を対象に、最新のウェアラブルフィットネストラッカーの革新を紹介する1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーションのグラフィックスと製品ショットを組み合わせ、権威あるが魅力的なAIのナレーションを伴います。HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用して、主な利点と技術仕様を説明し、情報を得るための必須AIビデオツールとして位置付けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しい人々のために効果的な自宅でのワークアウトを求める人々向けに、90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュで、活気あるフィットネスモデルがエクササイズを行い、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックと明確なオンスクリーンテキストで補完されます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての指示が簡単にフォローできるようにし、ソーシャルメディアプラットフォームに最適なワークアウトビデオメーカーにします。
サンプルプロンプト2
潜在的なジムメンバーを対象にした45秒のプロモーションビデオを制作し、フィットネススタジオのユニークな雰囲気と施設を紹介してください。ビジュアルスタイルは憧れを抱かせるもので、プロフェッショナルで、エネルギッシュなワークアウトと最新の設備を強調し、テンポの速いインスパイアリングなサウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、主要なメッセージとブランディング要素をシームレスに統合し、効果的なフィットネスマーケティングビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
フィットネスの基礎的な栄養に興味のある一般の人々向けに、2分間の教育ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、グラフィックスが多く、理解しやすい図やテキストオーバーレイを使用し、親しみやすく明確な声で提供されます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な栄養事実をアクセスしやすく提示し、さまざまなオンラインプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、トレーナーがフィットネスビデオコンテンツにテキストを提供するのに最適です。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネスニュースビデオメーカーの使い方

AIを使って、フィットネスニュースをソーシャルメディアやプロモーション向けにダイナミックで魅力的なビデオに迅速かつプロフェッショナルに変換します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
多様なフィットネスビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、テンプレートとシーンを使用してフィットネスニュースストーリーを作成します。
2
Step 2
スクリプトとAIアバターを作成
フィットネスニュースのスクリプトを作成し、AIアバターを選んでアップデートをプレゼンテーションし、先進的なAIアバターでテキストを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアル要素を追加
ロゴやブランドカラーなどの独自のブランディング要素を追加し、フィットネスマーケティングビデオがアイデンティティを反映するように、ブランディングコントロールを通じて調整します。
4
Step 4
ニュースをエクスポートして共有
高品質のフィットネスニュースビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームで共有して、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトのマーケティングビデオを開発

新しいクライアントを引き付け、ジムプロモーションを促進するために、高パフォーマンスのフィットネスマーケティングビデオや広告を効率的に制作します。

よくある質問

HeyGenはフィットネスコンテンツのための効果的なAIビデオツールとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからフィットネスビデオ技術を使用して、魅力的なフィットネスニュースビデオやワークアウトビデオメーカーを作成する力を与えます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなナレーション生成を備えたプロフェッショナルなフィットネスビデオを生成し、コンテンツ作成を効率化します。

HeyGenにはどのようなフィットネスビデオテンプレートがマーケティングに利用できますか？

HeyGenは、影響力のあるフィットネスマーケティングビデオやジムプロモーションを制作するのに役立つ多様なフィットネスビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ロゴや色などのブランディング要素を組み込むことができる包括的なオンラインビデオメーカーです。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けにフィットネスビデオを最適化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにフィットネスビデオを最適化するように設計されています。自動キャプションや字幕を簡単に追加でき、多言語のナレーションでもメッセージが広範なオーディエンスに届くようにし、エンゲージメントを最大化します。

HeyGenはフィットネストレーナーのためのビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、強力なビデオ編集ツールとして機能する直感的なプラットフォームを提供することで、フィットネストレーナーのためのビデオ編集プロセス全体を簡素化します。シーンを簡単に組み合わせ、豊富なライブラリからメディアを追加し、さまざまな用途に合わせてフィットネスコンテンツをさまざまなアスペクト比でエクスポートできます。