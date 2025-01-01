テクノロジーに詳しいフィットネス愛好者を対象に、最新のウェアラブルフィットネストラッカーの革新を紹介する1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アニメーションのグラフィックスと製品ショットを組み合わせ、権威あるが魅力的なAIのナレーションを伴います。HeyGenの強力なナレーション生成機能を活用して、主な利点と技術仕様を説明し、情報を得るための必須AIビデオツールとして位置付けます。

ビデオを生成