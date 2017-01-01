究極のフィットネス指導ビデオメーカー

AIアバターを使用してプロフェッショナルなフィットネス指導ビデオを簡単に作成し、視聴者を魅了し、動機付けします。

忙しいプロフェッショナル向けに、即効性のある3つのデスクストレッチを紹介する30秒の魅力的なフィットネスビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、AIアバターが動きをデモンストレーションし、HeyGenの音声生成機能を使用して、視聴者が実用的なワークアウトビデオを求めているときに簡単に理解し、引き込まれるような明確で励みになるナレーションを提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの強力なAIフィットネスビデオメーカーを使用して、運動初心者を対象とした「ホームワークアウト初心者ガイド」の60秒のイントロダクションセグメントをデザインしてください。ビデオはクリーンで教育的なビジュアルスタイルを持ち、ソフトなバックグラウンドミュージックを使用し、AIアバターが基本的な概念を説明します。すべての視聴者に対するアクセシビリティを向上させるために、自動生成された字幕/キャプションを使用し、歓迎されるフィットネス指導ビデオメーカーリソースとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアユーザーを引き付ける魅力的なフィットネスビデオを求めている人々を対象にした「7日間のコアチャレンジ」の45秒のプロモーションクリップを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのダイナミックなビジュアルトランジション、アップビートなロイヤリティフリーミュージック、太字のテキストオーバーレイを活用します。カスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、エキサイティングな発表を迅速に生成し、クリエイターがインパクトのあるフィットネスビデオテンプレートを簡単に作成できるようにします。
サンプルプロンプト3
ジムでのエクササイズ技術を洗練させたい人々のために、完璧な「スクワットフォーム」の20秒のデモンストレーションを開発してください。ビジュアルアプローチは非常に詳細で、適切なアライメントを強調するクローズアップショットを使用し、正確で指導的な声を補完します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのプラットフォームで素晴らしく見えるようにし、字幕/キャプションを含めて明確さを確保し、詳細なジムビデオエディターコンテンツのためのトップクラスのフィットネスビデオメーカーとしての使用を確固たるものにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネス指導ビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーでプロフェッショナルなフィットネス指導ビデオを簡単に作成し、あなたの専門知識を魅力的なワークアウトコンテンツに変えましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
カスタマイズ可能なフィットネスビデオテンプレートから選択するか、独自のワークアウトビデオをデザインするために白紙のキャンバスから始めて、フィットネス指導ビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
コンテンツとスクリプトを追加
ワークアウト映像、画像、テキストを簡単に組み込んでください。AIフィットネスビデオメーカーを利用して、スクリプトをAI音声オーバーを使用した魅力的な話し言葉のナレーションに変換します。
3
Step 3
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選択してエクササイズを紹介し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンターを作成して、フィットネス指導ビデオを強化します。
4
Step 4
高品質なビデオをエクスポート
さまざまなアスペクト比で完成したフィットネスビデオを生成し、ダウンロードして、異なるプラットフォームで視聴者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ワークアウトのエンゲージメントと保持を向上

.

AIを活用したビデオツールを使用して、ダイナミックでパーソナライズされたワークアウト体験を提供し、フィットネスプログラムでの学習者のエンゲージメントと保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなフィットネス指導ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高品質なフィットネス指導ビデオの制作を効率化するために設計されたAIフィットネスビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用することで、シンプルなスクリプトから魅力的なワークアウトビデオを簡単に生成し、クリエイティブな成果を向上させます。

HeyGenはフィットネスコンテンツのAI音声オーバー生成に効率的な機能を提供していますか？

はい、HeyGenは強力なAI音声オーバーとスクリプトからのテキストビデオを統合して、フィットネスビデオのプロフェッショナルなナレーションを迅速に生成します。この機能はコンテンツ制作のワークフローを大幅に効率化し、ダイナミックなワークアウトビデオの迅速な生成を可能にします。

HeyGenのフィットネスビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはフィットネスビデオテンプレートの広範なカスタマイズを提供し、ロゴや色などのブランディング要素を完全にコントロールできます。これにより、フィットネス指導ビデオがすべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルな美学を維持することができます。

HeyGenは基本的なワークアウトルーチン以外のさまざまなフィットネスビデオタイプの作成を支援できますか？

もちろんです。包括的なオンラインビデオエディターとして、HeyGenは詳細なワークアウトルーチンから教育的なフィットネスコンテンツまで、さまざまなフィットネスビデオの作成をサポートします。その直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと高度なAIビデオ生成機能により、すべてのフィットネスコンテンツクリエイターに最適です。