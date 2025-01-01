フィットネスコーチングビデオジェネレーター: 魅力的なワークアウトビデオを作成

フィットネスコンテンツを変革しましょう。リアルなAIアバターを使用してプロフェッショナルなAIワークアウトビデオジェネレーターコンテンツを作成し、オンラインプレゼンスを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジムオーナーやフィットネスインストラクターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、新しい30日間のフィットネスチャレンジを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、インスパイアリングな音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターがバーチャルコーチとして登場し、AIフィットネスコーチビデオテンプレートとカスタマイズ可能なテンプレートの力を示します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアインフルエンサーや健康ブロガー向けに、15秒のクイックで魅力的なフィットネスコンテンツクリップをデザインし、インパクトのある健康的な食事のヒントや超高速エクササイズデモを提供します。美的感覚は明るく、トレンディでシェアしやすく、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、すべてのフィードで完璧に表示されるように最適化します。
サンプルプロンプト3
将来のパーソナルトレーナーやクライアント向けに、スクワットやプランクのような一般的なエクササイズの正しいフォームに焦点を当てた60秒のミニチュートリアルを制作します。トーンは情報提供的で安心感があり、落ち着いたが権威ある声でナレーションを生成し、パーソナルトレーナーがHeyGenのボイスオーバー生成を使用して専門的な指導を提供する方法を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フィットネスコーチングビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、カスタムスクリプト、豊富なメディアライブラリを使用して、魅力的でプロフェッショナルなフィットネスコーチングビデオを迅速に作成し、オンラインプレゼンスを向上させましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
フィットネスコーチングスクリプトを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームは「テキスト-to-ビデオ機能」を利用して、指示を生き生きと伝えます。
2
Step 2
AIコーチを選択
ブランドを代表する「AIアバター」の多様な選択肢から選び、一貫性のある魅力的な画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
「ロイヤリティフリーメディアライブラリ」から関連する背景ビジュアルを追加し、ブランドのロゴと色を適用してプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比を調整してビデオを完成させ、「ソーシャルメディアコンテンツ」や他のプラットフォーム向けに簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

フィットネストレーニングのエンゲージメントを向上

ダイナミックでパーソナライズされたAI生成トレーニングビデオを作成することで、ワークアウトプログラムのエンゲージメントとクライアントの保持を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてフィットネスコーチングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIワークアウトビデオジェネレーターは、パーソナルトレーナーやフィットネスプロフェッショナルがカスタムワークアウトビデオを簡単に作成できるようにします。高度なテキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、魅力的なフィットネスコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenはAIフィットネスビデオにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、AIフィットネスコーチビデオテンプレートのための多様なカスタマイズ可能なテンプレートとプロフェッショナルなスタイルオプションを提供します。独自の色、ロゴ、モーショングラフィックテキストアニメーションでフィットネスビデオをブランド化し、真に魅力的なフィットネスコンテンツを制作できます。

ワークアウトビデオでエクササイズを示すためにAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを活用してワークアウトビデオでエクササイズを紹介できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能が指示を声で生き生きと伝えます。

HeyGenはどのようにしてフィットネスビデオをソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化しますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズや自動キャプションなどの機能を備えており、どのプラットフォームでもフィットネスビデオが準備できるようにします。これにより、高品質なソーシャルメディアコンテンツやマーケティングビデオを簡単に制作し、効果的にオーディエンスを引き付けることができます。