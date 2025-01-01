新しいフィットネスクラスのための90秒の魅力的なマーケティングビデオを作成し、高エネルギーのグループワークアウトに興味のある潜在的な生徒をターゲットにします。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングなもので、エネルギッシュなエクササイズのクイックカットを特徴とし、アップビートでモチベーショナルな音楽トラックで補完します。HeyGenの事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、どのフィットネスクラスビデオメーカーでも魅力的なプロモーションコンテンツを簡単に作成できるようにします。

