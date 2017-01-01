フィットネスチャレンジビデオメーカーで魅力的なワークアウトコンテンツを作成

自動字幕と高品質のワークアウトコンテンツでフィットネスチャレンジのエンゲージメントを簡単に向上させましょう。

将来のフィットネストレーナー向けに、オンラインビデオエディターを活用してパーソナライズされたワークアウトプログラムを作成する方法を紹介する、詳細な90秒の指導ビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された明確なナレーションとともに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを特徴とし、複雑な編集作業をシンプルでアクセスしやすいものにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジムオーナーをターゲットにした45秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenのAIアバターを活用して新しい高強度インターバルトレーニングクラスを強調します。ビジュアルスタイルはダイナミックでエネルギッシュで、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、AIワークアウトビデオジェネレーターの力を示して新しいメンバーを迅速に引き付けます。
サンプルプロンプト2
フィットネスインフルエンサー向けに設計された60秒のモチベーショナルショートビデオを制作し、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して30日間の変身の旅を描きます。ビジュアルとオーディオスタイルはトレンディで魅力的で、クイックカットとオンスクリーンテキストを使用して進捗を示し、視聴者に次のチャレンジに参加するように促します。
サンプルプロンプト3
健康コーチを対象とした包括的な2分間の教育ビデオを設計し、HeyGenの自動字幕機能を通じてアクセシビリティを強調します。このビデオは、落ち着いた情報提供スタイルで、安心感のある声で補完され、明確な字幕と効果的なナレーション生成のおかげで、すべての視聴者がアドバイスを簡単にフォローできるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

フィットネスチャレンジビデオメーカーの使い方

魅力的なフィットネスチャレンジビデオを簡単に作成。パーソナライズされたワークアウトプログラムとモチベーションを与えるコンテンツをデザインし、編集経験は不要です。

1
Step 1
チャレンジスクリプトを作成
フィットネスチャレンジの概要を作成します。スクリプトからテキストをビデオに変換して、パーソナライズされたワークアウトプログラムの初期コンテンツを生成し、ビデオの基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルとテンプレートを選択
カスタマイズ可能なビデオテンプレートのライブラリから選択します。自分の映像を簡単にドラッグアンドドロップするか、ロイヤリティフリーのストック映像を選んで、魅力的なワークアウトコンテンツに合わせます。
3
Step 3
ブランドをカスタマイズ
ロゴや色を含む独自のブランドコントロールを適用して、ビデオをパーソナライズします。多言語のナレーションや自動字幕を追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
エクスポートして広く共有
アスペクト比を調整してフィットネスチャレンジビデオを完成させ、エクスポートします。高品質のソーシャルメディアビデオをすべてのプラットフォームで共有し、幅広い視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チャレンジのエンゲージメントを向上

AIを活用したビデオを利用して、フィットネスチャレンジにおける参加者のエンゲージメントと保持率を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIワークアウトビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して魅力的なワークアウトコンテンツを生成することで、プロセスを簡素化します。この強力なAIワークアウトビデオジェネレーターは、広範な編集経験がなくても、プロフェッショナルなフィットネスビデオを効率的に作成するのに役立ちます。

HeyGenを使用して、ブランドや特定の要素をカスタマイズしたフィットネスチャレンジビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、フィットネスチャレンジビデオをカスタマイズするための強力なオンラインビデオエディターツールを提供します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用し、ロゴを追加し、進捗バーやタイマーなどの要素をドラッグアンドドロップで利用し、自動字幕を適用してプロフェッショナルな仕上がりにすることができます。

HeyGenはフィットネスビデオやワークアウトルーチンの多言語オプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語のナレーションと自動字幕を提供することで、グローバルなリーチを強化します。これにより、ワークアウトビデオやパーソナライズされたワークアウトプログラムが多様な視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的になります。HeyGenは包括的なフィットネスチャレンジビデオメーカーです。

作成後、コンテンツクリエイターはHeyGenからフィットネスビデオをどのようにエクスポートして共有できますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターが完成したフィットネスビデオをエクスポートして共有するのを簡単にします。さまざまなアスペクト比に最適化してエクスポートでき、ソーシャルメディアビデオや異なるプラットフォームでのパーソナライズされたワークアウトプログラムに埋め込むのに最適です。