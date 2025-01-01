漁業戦略ビデオメーカー：影響力のあるコンテンツを作成

AIアバターを使用して、漁業コミュニティと責任ある収穫戦略のための魅力的なビデオの作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
海洋生物学者や環境保護活動家向けに、種の動きを追跡する高度な技術と、AIが水中映像で物体や魚を検出する方法を説明する90秒のドキュメンタリー風の解説動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で権威あるもので、実際の映像とアニメーションデータオーバーレイを組み合わせ、プロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して情報を提示し、ライブプレゼンターを必要とせずに複雑な科学的概念に人間味を加えます。
サンプルプロンプト2
学術研究者や科学的協力者向けに、クラウドベースのワークフロー内でのオープンサイエンスアプローチの利点と実施方法を詳述する2分間のプロフェッショナルな説明動画を開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンなもので、一貫したブランディング要素と明確な画面上のテキストを使用し、権威あるがアクセスしやすいオーディオトーンを持ちます。HeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、迅速なエンドツーエンドのビデオ生成を可能にし、複数の関連ビデオ資産にわたって洗練された統一感のある外観を確保します。
サンプルプロンプト3
世界の漁業コミュニティと政策立案者を対象に、持続可能な魚の個体数のための責任ある収穫戦略の重要性を強調する45秒の教育動画を作成してください。ビジュアルスタイルは励みとなり、文化的に配慮されたもので、多様な漁業慣行と健康的な海洋環境のイメージを使用し、穏やかで情報豊かなナレーションを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、異なる言語や聴覚能力を持つ人々に効果的にメッセージを伝えることで、広範なアクセス性を確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

漁業戦略ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオメーカーを使用して、複雑なアイデアを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、漁業戦略や釣りのヒントを紹介する魅力的なビデオを作成します。

1
Step 1
戦略スクリプトを作成
まず、漁業戦略を概説するスクリプトを書きます。テキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、言葉をダイナミックなビジュアルストーリーに迅速に変換します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選んでメッセージを伝えます。これらのプロフェッショナルなプレゼンターが、視聴者に明確かつ効果的にメッセージを届けます。
3
Step 3
音声とキャプションを追加
プロフェッショナルなナレーション生成でビデオを強化します。自動的にキャプションを追加して、アクセシビリティを向上させ、メッセージがすべての人に届くようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
オンラインビデオメーカーを使用して、説得力のある漁業戦略ビデオを完成させます。希望のフォーマットでエクスポートし、プラットフォーム全体で簡単に洞察を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

責任ある収穫のためのトレーニングを強化

AIを活用したビデオを利用して、責任ある収穫戦略に関する重要なトレーニングのエンゲージメントと保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはユーザーがテキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIビデオメーカーにより、シームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換が可能で、最小限の労力で迅速なコンテンツ制作を実現します。

HeyGenにはどのようなAIアバターとナレーションのオプションがありますか？

HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、スクリプトを生き生きとさせることができます。また、高品質のナレーション生成が複数の言語とトーンで可能です。これらの技術的な能力により、視聴者に没入感のある魅力的な体験を提供します。

HeyGenはカスタムブランディングや異なるビデオフォーマットをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んで一貫した外観を実現できます。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、どのプラットフォームにも最適化されたビデオを提供します。

HeyGenは字幕生成やメディア統合のツールを提供していますか？

はい、HeyGenにはアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるための自動字幕とキャプション生成が含まれています。ユーザーは豊富なメディアライブラリからメディアを簡単に統合し、関連するビジュアルやオーディオでビデオを補完し、エンドツーエンドのビデオ生成を実現できます。