小規模ビジネスオーナーや人事マネージャー向けに、一般的な職場での軽い切り傷のような怪我に対する重要なステップを示す、30秒の説得力のある応急処置トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルにし、実用的な安全トレーニングビデオを強調する安心感のある音声トーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的に指導内容を作成してください。

ビデオを生成