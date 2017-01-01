応急処置トレーニングビデオメーカー：簡単で効果的なレッスン

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、ビデオ作成プロセスを簡素化し、プロフェッショナルで効果的な応急処置コンテンツをこれまで以上に迅速に制作します。

小規模ビジネスオーナーや人事マネージャー向けに、一般的な職場での軽い切り傷のような怪我に対する重要なステップを示す、30秒の説得力のある応急処置トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルにし、実用的な安全トレーニングビデオを強調する安心感のある音声トーンを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的に指導内容を作成してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、オフィスの緊急時対応プロトコルと一般的な応急処置に焦点を当てた45秒の簡潔な社員トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルと音声スタイルは現代的で魅力的にし、情報を簡単に理解できるようにします。HeyGenのAIアバターを活用して、カスタマイズ可能なテンプレート内でコンテンツを提示し、すべての内部コミュニケーションに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
サンプルプロンプト2
地域グループを対象に、窒息の緊急事態に対応するための明確なステップバイステップの指示を提供する60秒の教育コンテンツを作成してください。このビデオは親しみやすいビジュアルスタイルと落ち着いた指導トーンを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて命を吹き込みます。これは、重要なスキルを促進するためのアクセス可能な応急処置トレーニングの重要な部分として機能します。
サンプルプロンプト3
学生や医療専門家が緊急事態についての迅速なリフレッシュを必要とする場合のために、30秒のシナリオベースの学習ビデオを作成してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して現実的なビジュアルを提供し、続いて正しい応急処置のアクションを提示します。ビジュアルスタイルは実用的でアクション指向にし、効果的な知識保持のための簡潔な音声ガイダンスを提供します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

応急処置トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用して魅力的で正確な応急処置トレーニングビデオを迅速に制作。コンテンツ作成を効率化し、チームの学習を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
教育コンテンツをプラットフォームに直接書き込むか貼り付けてください。テキスト-to-ビデオ機能がスクリプトを動的なビデオに変換し、重要な応急処置知識を明確に伝えます。
2
Step 2
AIアバターとメディアを選択
トレーニングを提示するための多様なAIアバターから選択するか、自分のものをアップロードしてください。ライブラリからメディアを追加してシーンを強化し、トレーニングビデオを視覚的に包括的にします。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを追加
複数の言語でプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、すべての学習者のアクセシビリティと理解を向上させるためにキャプションと字幕を自動的に追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
完成したら、さまざまなアスペクト比で応急処置トレーニングビデオを簡単にエクスポートします。プラットフォーム全体で共有したり、LMSに統合して広範な社員トレーニングを行ったりできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な応急処置指示を簡素化

.

魅力的なAIビデオを通じて、複雑な応急処置手順や医療概念を明確にし、重要な医療教育を誰にでも理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な応急処置トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、高品質な応急処置トレーニングビデオを簡単に制作できます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、教育コンテンツを効果的に提供し、知識の保持を向上させます。

HeyGenを使って従業員向けの安全トレーニングビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenは安全トレーニングビデオや社員トレーニングビデオの作成を効率化します。テキスト-to-ビデオ機能と高度なボイスオーバー生成、キャプションを組み合わせて、チーム向けのプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは教育コンテンツにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、応急処置のストック画像を含むメディアライブラリやカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、教育コンテンツをブランド化するための広範なクリエイティブコントロールを提供します。また、トレーニングをより動的で魅力的にするためにインタラクティブな要素を組み込むこともできます。

HeyGenはトレーニングビデオの配信とローカライズのための高度な機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターと翻訳機能により、グローバルなリーチが可能です。キャプションや字幕などの機能により、アクセシビリティが確保されます。高品質なトレーニングビデオをエクスポートして、さまざまなLMSプラットフォームに簡単に統合したり、オンラインで共有したりできます。