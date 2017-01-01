火災安全ビデオジェネレーター：トレーニングビデオを迅速に作成

高度なAIアバターを使用して、従業員トレーニングを強化する魅力的な火災安全啓発ビデオを迅速に制作します。

家族や住宅所有者向けに、重要な火災予防の実践を示す30秒の魅力的な火災安全啓発ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすい家庭のシナリオを使用し、落ち着いた安心感のあるナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、フレンドリーなAIアバターが各ヒントを案内する形で効率的にコンテンツを生成してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オフィス従業員向けの緊急避難手順に関する45秒の安全トレーニングビデオを作成してください。このビデオは、オフィス環境でのステップバイステップの行動を示す明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、緊急性がありながらも情報豊富なナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開始し、自動字幕/キャプションを組み込むことでアクセシビリティを確保してください。
サンプルプロンプト2
一般の人々向けに、煙探知器の定期的なチェックの重要性を強調する60秒の魅力的な火災安全啓発ビデオを制作してください。ビデオのビジュアルアプローチは、最初に注目を集めるために劇的で、その後安心感のあるトーンに移行し、ダイナミックな背景音楽を使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して魅力的なナレーションを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なオプションでビジュアルを強化してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーとそのスタッフ向けに、基本的な火災安全に焦点を当てたモダンな30秒のコンプライアンス・トレーニングセグメントをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションは簡潔で権威あるもので、クリーンなグラフィックスと活気ある背景音楽を特徴とし、エンゲージメントを維持します。HeyGenのAIアバターを活用して、主要な情報をプロフェッショナルに提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で最適な視聴を確保してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

火災安全ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオジェネレーターで、魅力的で情報豊富な火災安全啓発ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
すべての重要な火災安全プロトコル、緊急避難手順、火災予防の実践を含む詳細なスクリプトを作成することから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術が、スクリプトをビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
完璧なテンプレートを選択
安全トレーニングの目標に合わせて設計された多様なビデオテンプレートから選択します。各テンプレートはカスタマイズ可能で、火災安全メッセージを効果的に伝えることができます。
3
Step 3
AIアバターとボイスオーバーを追加
AIアバターを組み込んでビデオに人間味を加えます。さまざまなアクセントや言語で自動ボイスオーバー生成を行い、学習体験を向上させます。
4
Step 4
4K品質でエクスポート
ビデオを4Kの美しい品質でエクスポートして仕上げます。これにより、火災安全啓発ビデオがすべての視聴者に対して鮮明で明確になり、視認性と理解が向上します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を簡素化

複雑な火災安全規則や手順を簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、理解と遵守を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な火災安全啓発ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenのクリエイティブエンジンは、高度なAIを活用してテキストを魅力的なビジュアルに変換し、制作時間を大幅に短縮します。豊富なAIアバターとビデオテンプレートのライブラリを活用して、プロフェッショナルな火災安全啓発ビデオを迅速に制作でき、コンプライアンス・トレーニングを効率的かつ創造的に行えます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに高品質なAI安全トレーニングビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、高品質なAI安全トレーニングビデオを制作できます。4K品質でコンテンツをエクスポートし、LMS統合を必要とするプラットフォームを含むすべてのプラットフォームで、従業員トレーニングビデオが効果的であることを保証します。

HeyGenは火災予防の実践と緊急避難手順の開発にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、火災予防の実践と緊急避難手順に関する詳細なトレーニングを作成するための包括的なツールを提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術と自動字幕/キャプションを組み合わせて、安全トレーニングビデオの重要な情報を明確に伝えます。

HeyGenは、広範なビデオ編集経験がなくても火災安全説明ビデオを作成するのに適していますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、ビデオ編集の経験に関係なく、誰にでも理想的な火災安全ビデオジェネレーターです。直感的なコントロールとすぐに使えるビデオテンプレートを使用して、重要な安全情報を効果的に伝えるプロフェッショナルな火災安全説明ビデオを簡単に制作できます。