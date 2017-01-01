火災安全訓練ジェネレーター：リアルな訓練を簡単に

スクリプトからのテキストビデオでダイナミックな火災安全訓練ビデオを作成し、リアルなシナリオを実現し、従業員の準備を強化します。

新入社員向けに基本的な火災安全訓練プロトコルを示す1分間の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルにし、落ち着いた権威ある声でナレーションを行い、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用してAIアバターが重要な情報を明確かつ簡潔に提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
産業労働者向けに効果的な消火器訓練のための90秒の実践的なトレーニングモジュールを開発してください。ビデオは現実的で緊急性がありながらも落ち着いたビジュアルスタイルを採用し、明確なステップバイステップのナレーションを生成します。重要な技術を示すために多様なメディアライブラリ/ストックを活用してさまざまなシナリオを組み込みます。
サンプルプロンプト2
安全担当者向けに、緊急事態をシミュレートするための火災安全訓練ジェネレーターの能力を紹介する2分間のダイナミックなデモビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはインパクトがあり指導的で、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して、鮮やかな煙発生シミュレーションとリアルな炎発生効果を作成する方法を詳述します。
サンプルプロンプト3
一般社員向けにオフィス避難訓練についての45秒の簡潔なビデオを制作し、普遍的なアクセス性を確保します。ビジュアルスタイルはシンプルでわかりやすく、明確なオーディオと重要な字幕/キャプションを伴います。このビデオはHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなデジタルディスプレイに適応可能です。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

火災安全訓練ジェネレーターの仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームで魅力的で正確な火災安全訓練ビデオを簡単に作成し、チームがどんな緊急事態にも備えられるようにします。

1
Step 1
訓練スクリプトを作成
火災安全訓練コンテンツの草案を作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを瞬時にビジュアルナラティブに変換し、モジュールの堅固な基盤を確立します。
2
Step 2
リアルなアバターを選択
さまざまなAIアバターから選択して訓練のナレーションを行い、エンゲージメントを高めます。これらのリアルなプレゼンターは火災安全レッスンを生き生きとさせ、複雑な情報を理解しやすくし、記憶の定着を向上させます。
3
Step 3
カスタムブランディングを追加
組織のブランディングコントロールを組み込んで火災安全訓練ビデオをパーソナライズします。これにより、企業のアイデンティティが強化され、すべての訓練モジュールでプロフェッショナルで一貫した外観が確保されます。
4
Step 4
訓練をエクスポートして展開
エンドツーエンドのビデオ生成を完了します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された火災安全訓練を行い、シームレスな配信と影響力のある学習体験を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な火災安全プロトコルを簡素化

.

複雑な火災安全プロトコルと緊急手順を簡単で理解しやすいビデオコンテンツに簡単に変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのように火災安全訓練ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、ダイナミックな火災安全訓練コンテンツを生成します。これにより、従来の撮影なしで魅力的なモジュールを効率的に制作できます。

HeyGenは訓練のためにリアルな火災安全シナリオを作成できますか？

はい、HeyGenはシミュレートされた避難訓練や消火器訓練を含む非常にリアルな火災安全訓練ビデオの作成を可能にします。これにより、従業員が影響力のある関連性の高い訓練モジュールを体験できます。

HeyGenは火災安全訓練ビデオをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、企業のアイデンティティを統合するための包括的なブランディングコントロール、ビジュアルアセットのための広範なメディアライブラリ/ストックサポート、そして火災安全訓練資料のアクセシビリティのための自動字幕/キャプションを提供します。

HeyGenは火災安全訓練ビデオ生成プロセス全体を簡素化しますか？

HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供し、完全な火災安全訓練ジェネレーターとして機能します。スクリプトから最終エクスポートまで、プラットフォームはすべての訓練ニーズに対してプロンプトネイティブなビデオ作成を簡素化します。