Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模事業主とその従業員を対象に、職場の火災安全のヒントを紹介する30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアでの共有に最適な、現代的で魅力的な美学を持つビデオを作成し、アップビートなバックグラウンドミュージックを加えます。このブランドビデオは、さまざまなプラットフォームにシームレスにフィットするようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、積極的な火災予防を促進します。
施設管理者とインシデント対応チーム向けに、緊急計画の重要なステップを説明する45秒の緊急かつ情報豊富なビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは直接的で真剣であり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な事前計画データを動的なコンテンツに変換します。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を取り入れ、潜在的な危険や避難経路を視覚化し、重要な情報が簡潔に伝えられるようにします。
HeyGenのプロンプトネイティブなビデオ作成機能を使用して、効果的な事前計画ビデオを迅速に作成する方法を示す包括的な90秒のチュートリアルを消防士向けに制作してください。このビデオは、実用的なステップバイステップのビジュアルスタイルを特徴とし、画面上のテキスト注釈を伴い、騒がしい環境や聴覚障害者向けにアクセス可能な明確な指導的なナレーションと字幕/キャプションを提供します。対象視聴者は、消防士の事前計画プロセスを合理化しようとしている消防署です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして動的な火災安全ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、動的な火災安全ビデオを効率的に制作することを可能にします。テキストからビデオへの機能と豊富なテンプレートライブラリを活用して、スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、火災計画ビデオメーカーのニーズに最適です。
HeyGenはAIアバターを使用して火災安全訓練のブランドビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターを活用してAIトレーニングビデオのブランドビデオを生成できます。これらのビデオは、ブランドのロゴや色で完全にカスタマイズでき、一貫性のあるプロフェッショナルな火災安全訓練資料を提供します。
HeyGenにはどのようなカスタマイズ可能なテンプレートが火災計画ビデオに利用できますか？
HeyGenは、さまざまな火災計画ビデオメーカーのニーズに対応する幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは創造的な基盤を提供し、特定のコンテンツや詳細を簡単に追加して、効果的なプレゼンテーションやガイドを作成できます。
HeyGenを使用して火災安全のプロンプトネイティブビデオ作成をどのように活用できますか？
HeyGenを使用すると、スクリプトを入力することでプロンプトネイティブビデオ作成に簡単に取り組むことができます。AIがそれを完全なビデオに変換します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスにより、プロフェッショナルな火災安全コンテンツの作成が簡単かつ効率的になり、効果的なAIビデオメーカーとして機能します。