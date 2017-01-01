フィンテックビデオジェネレーター: 金融ブランド向けの高速AIビデオ
ブランドに合ったフィンテック説明動画をより速く制作。AIビデオジェネレーターがスクリプトを使用して洗練されたビデオに変換します。
若いプロフェッショナルや小売顧客を対象とした30秒のダイナミックなマーケティングコンテンツ動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでブランドに合ったエネルギッシュなもので、アップビートな背景音楽と鮮やかな色彩を用いて、利点を明確に強調します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、重要なメッセージを明確な字幕で確実に伝えましょう。
新しいフィンテック従業員や営業チーム向けに、45秒の内部トレーニング動画を制作し、新しいコンプライアンス規制を魅力的なAI動画で説明してください。ビジュアルスタイルは教育的で親しみやすく、アニメーショングラフィックスとシンプルなテキストオーバーレイを組み込み、心地よく理解しやすいナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してコンテンツ制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルで学習を強化しましょう。
既存の長編コンテンツを再利用して、既存の顧客やソーシャルメディアフォロワーを対象とした15秒のソーシャルメディアスニペットを作成してください。ビジュアルスタイルは迅速で視覚的に魅力的で、パンチの効いたテキストを伴う急速なカットを特徴とし、AIビデオ編集によって重要な金融のヒントや更新を伝えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して最適なプラットフォーム表示を確保し、自動生成された字幕で最大のリーチを実現しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちのマーケティングコンテンツやフィンテック説明動画を強化できますか？
HeyGenは、プロフェッショナルでブランドに合ったマーケティングコンテンツや魅力的なフィンテック説明動画を効率的に制作する力を企業に提供します。AIビデオジェネレーターを使用することで、高品質なビデオを制作し、視聴者に響き、ブランドの一貫性を保つことができます。これにより、ビデオ制作の取り組みが大幅に効率化されます。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオのためにどのようなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
HeyGenは、多様なリアルなAIアバターを提供し、複数の言語で自然な音声のボイスオーバーを生成します。この生成AI技術により、メッセージが効果的に伝えられ、エンゲージメントが向上し、AIビデオがよりインパクトのあるものになります。
HeyGenはAIビデオ制作のワークフローにおけるチームコラボレーションをサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIビデオ制作プロセス全体でシームレスなチームコラボレーションを促進するように設計されています。チームはプロジェクトで協力し、アセットを共有し、ワークフローの自動化を効率化して、AIビデオをより効率的に制作できます。
HeyGenはさまざまなAIビデオを作成するためのテキスト-to-ビデオプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがスクリプトをダイナミックなAIビデオに簡単に変換できるようにすることで、テキスト-to-ビデオプロセスを簡素化します。私たちのプラットフォームは生成AIを活用して迅速に魅力的なコンテンツを作成し、コンテンツの再利用やビデオ出力の拡大に最適です。