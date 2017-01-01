魅力的な金融ガイドのためのフィンテックチュートリアルビデオメーカー

HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な金融概念を簡潔でステップバイステップのビデオガイドに簡単に変換します。

初心者投資家向けに「DeFiとは何か？」を説明する60秒のフィンテックチュートリアルビデオを作成し、明るくモダンなアニメーションスタイルの解説ビデオとHeyGenの音声生成機能を使用した明瞭で親しみやすいナレーションを活用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい予算管理アプリの主要機能を紹介する45秒のビデオを開発し、フィンテックアプリを評価する潜在的なユーザーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenによって自動生成された役立つ字幕/キャプションを含むスクリーンキャプチャを特徴とします。
サンプルプロンプト2
新しいAI金融解説ビデオメーカーソリューションのための魅力的な30秒のマーケティングビデオを制作し、自動化された金融説明を求めるビジネスオーナーを対象とします。多様なAIアバターを企業環境で使用し、ダイナミックでテンポの速いビジュアルとモチベーショナルなサウンドトラックを組み合わせてください。
サンプルプロンプト3
若年層向けに「複利の理解」に焦点を当てた15秒の金融教育解説をデザインし、迅速な金融アドバイスに興味を持つ若者を対象とします。ビデオは魅力的で短い形式のアニメーション解説ビデオであり、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して直接作成された鮮やかでプロフェッショナルなグラフィックと明確で簡潔なコンテンツを使用してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

フィンテックチュートリアルビデオメーカーの仕組み

AIを使用して複雑な金融概念を魅力的でステップバイステップのビデオチュートリアルに迅速に変換し、金融教育をアクセスしやすくプロフェッショナルにします。

1
Step 1
解説ビデオのスクリプトを作成
スクリプトを作成または貼り付けて開始します。私たちのAI搭載プラットフォームは、スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な金融概念を明確にするダイナミックなチュートリアルに変換します。
2
Step 2
ナレーション用のAIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、コンテンツを明確にナレーションします。これにより、プロフェッショナルで人間らしいプレゼンターを使用して金融教育が生き生きとします。
3
Step 3
プロフェッショナルなビジュアルとブランディングを追加
テンプレートとシーンの豊富なライブラリを活用します。ブランドコントロールを使用して会社のロゴとブランドカラーを組み込み、一貫したプロフェッショナルな外観を保ちます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比を選択してビデオを完成させます。ターゲットオーディエンスに届き、貴重な洞察を提供する準備が整った高品質のフィンテックチュートリアルをエクスポートします。

使用例

複雑な金融概念を簡素化

AIビデオを使用して、複雑な金融概念や製品機能を簡単に理解できる解説ビデオに簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なフィンテック解説ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとダイナミックなアニメーションを使用してプロフェッショナルなビデオに変換することで、複雑な金融概念を簡単に理解できるようにし、マーケティングや金融教育のためのビデオストーリーテリングを加速します。

HeyGenはフィンテックにおけるアニメーション解説ビデオのためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタムAIアバター、プロフェッショナルなグラフィック、豊富なテンプレートを含むアニメーション解説ビデオのための強力な機能を提供します。リアルな音声を生成し、製品機能を紹介し、ユーザーインターフェースの理解を向上させる魅力的なステップバイステップガイドを作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルなフィンテックチュートリアルビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはスピードと品質を重視したAI金融解説ビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、テキストからビデオへの迅速な変換、スクリプト作成支援、自動音声生成を可能にし、生産時間を大幅に短縮しながら高い基準を維持します。

HeyGenはフィンテックビデオ制作におけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ロゴ、特定の色、カスタムフォントをすべてのビデオに統合できる広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、フィンテックチュートリアルビデオやマーケティングコンテンツがターゲットオーディエンスに対してブランドアイデンティティと一貫していることを保証します。