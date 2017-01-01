フィンテックトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なL&Dコンテンツを作成
L&Dチーム向けの金融トレーニングを効率化し、スクリプトを強力なテキスト動画機能で魅力的な動画に変換します。
フィンテック組織の新入社員を対象にした45秒の「金融説明動画」を作成し、「ブルマーケット」や「ベアマーケット」などの基本的な市場用語を紹介してください。この動画は、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと明るい背景音楽を特徴とし、親しみやすい声のナレーションを添えます。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、ボイスオーバー生成を活用して、魅力的なコンテンツを迅速に制作してください。
「資産管理」に従事するコンプライアンス担当者や法務チーム向けに、最新のマネーロンダリング防止（AML）規制の更新に焦点を当てた90秒のトレーニングモジュールを制作してください。この動画は、重要な法的ポイントを画面上のテキストオーバーレイで示し、明確で正確なナレーションを組み合わせたフォーマルで権威あるビジュアルスタイルを求められます。HeyGenの字幕/キャプションとスクリプトからのテキスト動画機能を活用して、正確性とアクセス性を確保してください。
小規模ビジネスオーナーを新しいAI駆動の会計プラットフォームに引き付けるための30秒の「フィンテックマーケティングコンテンツ」作品を作成してください。この作品は、ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを持ち、クイックカットと魅力的なストック映像を特徴とし、エネルギッシュな背景音楽と説得力のある利益重視のナレーションで強調されます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせて動画を調整してください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてフィンテックトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術とリアルなAIアバターを活用して、魅力的なフィンテックトレーニングビデオの制作を効率化します。この強力なツールにより、L&Dチームはスクリプトを迅速にプロフェッショナルな動画コンテンツに変換し、制作時間を大幅に短縮できます。
HeyGenはL&Dチームが金融説明動画で規制遵守を確保するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは自動キャプションやカスタマイズ可能なブランディングコントロールなどの機能を提供し、金融説明動画で一貫したメッセージングを実現します。これにより、正確な情報の提供と企業ガイドラインへの準拠が確保されます。
HeyGenはフィンテックマーケティングコンテンツの迅速な開発にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、多言語ビデオサポート、強力なボイスオーバー生成など、フィンテックマーケティングコンテンツの迅速な作成のための技術的機能を提供します。これらのツールにより、多様な金融コンセプトの迅速な適応とグローバルなリーチが可能になります。
HeyGenのAIアバターは複雑な金融コンセプトの説明にどれほど柔軟ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは非常に柔軟で、資産管理のような複雑な金融コンセプトを明確に説明することができます。ユーザーはテキスト動画スクリプトから直接アバターのパフォーマンスを駆動し、正確で魅力的なコミュニケーションを確保します。