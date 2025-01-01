金融サービス動画メーカー: AI動画作成を簡単に
HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を活用し、オンライン動画メーカーでマーケティングキャンペーンの動画制作を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のソーシャルメディアマーケティングキャンペーン動画を開発してください。ビジュアルにはダイナミックで親しみやすいグラフィックとテキストオーバーレイを組み込み、フレンドリーなAIアバターが重要なアドバイスを提示します。この金融サービス動画メーカーのコンテンツは、パーソナライズされたアドバイスが複雑な金融決定をどのように簡素化できるかを強調します。
金融機関の新入社員向けに、主要な規制要件を紹介する60秒のコンプライアンス動画を制作してください。動画は権威あるがクリーンなインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを採用し、複雑な情報を理解しやすくします。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を利用して、フォーマルで正確なナラティブを維持し、効果的なオンボーディングを促進します。
既存のリテールバンキング顧客を対象に、新しいオンラインバンキングプラットフォームの使いやすさとセキュリティを紹介する30秒の魅力的な動画を作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルで鮮明なアニメーションを使用し、主要な機能を強調し、心地よいバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、このオンライン動画メーカーソリューションの利点を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは私の金融機関にとって強力な金融サービス動画メーカーとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは金融機関が説明動画からコンプライアンス動画まで、プロフェッショナルな動画コンテンツを迅速に制作することを可能にします。AIを活用したツールと多様なテンプレートを利用することで、広範な制作リソースを必要とせずに、マーケティングキャンペーン、オンボーディング、顧客エンゲージメントを向上させる動画を作成できます。
HeyGenは金融機関向けの動画制作を効率化するためにどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト動画機能を備えた直感的なオンライン動画メーカーを提供しています。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、スクリプトを高品質な動画に簡単にカスタマイズし、リアルなボイスオーバー生成と字幕を追加できます。
HeyGenは金融機関がブランド化された説明動画やその他のコンテンツを効率的に作成するのを助けますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、プロフェッショナルなテンプレートとカスタムロゴやカラーなどの強力なブランディングコントロールを提供し、金融機関が一貫性のあるプロフェッショナルな説明動画を制作できるようにします。これにより、すべての動画コンテンツがマーケティングキャンペーン全体でブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは動画のパーソナライズを通じて顧客エンゲージメントとコミュニケーションを促進しますか？
はい、HeyGenは金融機関がスケールで動画のパーソナライズを可能にし、顧客エンゲージメントを向上させます。動的なコンテンツ作成と柔軟なアスペクト比のリサイズにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや内部コミュニケーションにメッセージをカスタマイズし、動画コンテンツのROIを向上させます。