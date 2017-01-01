金融サービスビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

強力なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、金融教育とコンプライアンスコンテンツの作成を効率化。

金融アドバイザーとそのマーケティングチーム向けに、新しい投資商品の主な利点を説明する1分間の指導ビデオを制作することを想像してください。視覚と音声のスタイルは非常にプロフェッショナルでクリーンであるべきで、鮮明なグラフィックスと権威あるナレーションを使用して複雑な情報を明確に伝えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、既存の書面資料から迅速にコンテンツを作成する金融サービスビデオジェネレーターの力を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルバンクの新しいクライアントを対象とした、魅力的で親しみやすい90秒のパーソナライズされた顧客オンボーディングビデオを開発してください。ビデオは、フレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、初期のステップを案内し、自動化されているにもかかわらず温かく人間的な体験を提供します。この作品は、HeyGenの革新的なAIアバターを紹介し、AIビデオジェネレーターがどのように顧客のエンゲージメントと信頼を向上させるかを証明します。
サンプルプロンプト2
大規模な金融機関の従業員向けに、特にコンプライアンスオフィサーとトレーニングマネージャーを対象とした2分間の必須コンプライアンス研修モジュールを作成してください。望ましい視覚スタイルは構造化されており、フォーマルで、画面上の明確なテキストとプロフェッショナルで情報豊富なナレーションを使用して新しい規制要件を詳細に説明します。この教育コンテンツは、HeyGenのような金融ビデオメーカーを使用して効率的に構築でき、ブランドの一貫性を維持し、迅速な展開を促進します。
サンプルプロンプト3
マーケティングスペシャリストが最大のアクセシビリティと広範なリーチを目指す新しいフィンテックアプリの最先端機能を発表する45秒のインパクトのあるプロモーションビデオをデザインしてください。美学はダイナミックでモダンであるべきで、鮮やかなモーショングラフィックスと簡潔なメッセージングを利用し、多様なオーディエンスのために埋め込み字幕を補完します。この迅速な製品ハイライトは、HeyGenの自動字幕/キャプション機能を活用して、AIビデオ作成プラットフォームの多様性を効果的に示し、普遍的な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融サービスビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールと機能で、トレーニング、教育、コミュニケーションのためのプロフェッショナルな金融サービスビデオを簡単に作成。

1
Step 1
ビデオを作成
金融コンテンツに特化したビデオテンプレートから選択するか、スクリプトを貼り付けてスクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。これにより、メッセージの構造化された出発点が提供されます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、金融情報を提示します。これらのデジタルプレゼンターは、金融教育ビデオのようなトピックに一貫性と魅力的な配信を保証します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
組織のガイドラインに合わせて、特定のブランディングコントロール（ロゴ、色）でビデオをカスタマイズします。すべての金融サービスビデオがプロフェッショナルなイメージを反映するようにします。
4
Step 4
生成して共有
統合されたナレーション生成で高品質のビデオを制作し、配信の準備を整えます。このAIビデオジェネレーターは、コンプライアンス、トレーニング、または顧客コミュニケーションのためのコンテンツ作成を効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客オンボーディングとサポートを改善

パーソナライズされたオンボーディングガイドとサポートコンテンツを作成し、顧客に効果的に情報を提供し、エンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenは金融機関向けの高度なAIビデオ作成プラットフォームとしてどのように機能しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオ作成プラットフォームで、金融サービスの専門家がシンプルなスクリプトから高品質のビデオを生成できるようにします。強力なAIを活用し、リアルなAIアバターとシームレスなナレーション生成でコンテンツを生き生きとさせ、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGen AIビデオプラットフォームでのAIアバターのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、AIアバターの多様な外観を選択し、ブランドの一貫性を確保するための強力なカスタマイズを提供します。金融サービスブランドを効果的にビデオで表現するための幅広いスタイルから選択でき、強力な金融ビデオメーカーとなります。

HeyGenのテキストビデオ機能を使用して魅力的な金融ビデオを生成するのはどれほど簡単ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップビデオクリエーターと強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、金融サービスのビデオ制作を簡素化します。スクリプトを入力し、テンプレートを選択するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがプロフェッショナルな説明ビデオに変換し、時間とリソースを大幅に節約します。

HeyGenは金融セクター向けのコンプライアントなトレーニングビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはコンプライアンスやトレーニングビデオ、製品＆プラットフォームトレーニングを含むビデオ制作に最適なAIプラットフォームです。正確な字幕/キャプションやプロフェッショナルなナレーション生成などの機能を備え、金融教育コンテンツが明確でアクセスしやすく、業界標準を満たすことを保証します。