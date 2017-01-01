金融アドバイザーとそのマーケティングチーム向けに、新しい投資商品の主な利点を説明する1分間の指導ビデオを制作することを想像してください。視覚と音声のスタイルは非常にプロフェッショナルでクリーンであるべきで、鮮明なグラフィックスと権威あるナレーションを使用して複雑な情報を明確に伝えます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、既存の書面資料から迅速にコンテンツを作成する金融サービスビデオジェネレーターの力を示します。

