Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内チームや新入社員を対象にした90秒の財務説明ビデオを開発し、情報豊かで視覚的に豊かなスタイルと魅力的で理解しやすい音声を採用します。このビデオでは、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートと多様なシーンを使用して、チャートやグラフなどの複雑な財務データを明確に示し、アクセシビリティのために正確な字幕を追加します。
グローバルな株主や上級管理職向けに、モダンで洗練されたビジュアルスタイルと包括的な音声プレゼンテーションを備えた2分間の年間財務概要を作成します。この財務報告ビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して生成され、年末の財務パフォーマンスを動的にプレゼンテーションするために、さまざまなプラットフォーム向けに最終的なアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートします。
営業チームや社内マーケティング向けに、迅速に財務インサイトビデオを作成するための45秒のビデオを設計し、簡潔でインパクトのあるビジュアルスタイルと直接的でエネルギッシュな音声を強調します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、AIアバターを使用して迅速に重要なポイントを伝え、迅速なコンテンツ作成を通じて効果的なチームコラボレーションを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして財務報告ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、財務報告ビデオの制作を効率化します。ユーザーはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと自動化されたビジュアルを特徴とすることで、財務データプレゼンテーションの制作時間と複雑さを大幅に削減できます。
HeyGenは財務データの視覚化にどのような技術的カスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオエディターを提供し、ユーザーがチャートやグラフをシームレスに統合して複雑な財務データを視覚化できるようにします。ブランドコントロールを適用し、包括的なライブラリからメディアを追加し、すべての要素を微調整して、財務インサイトを反映した動的なプレゼンテーションを作成できます。
HeyGenはグローバルな投資家コミュニケーションのために多言語のナレーションと字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範な多言語機能をサポートしており、AIナレーションと正確な字幕をビデオに生成できます。この機能は、多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチするためのアクセス可能で魅力的な投資家コミュニケーションを作成するために重要です。
HeyGenのAIプレゼンターは財務説明ビデオのプロフェッショナリズムをどのように向上させますか？
HeyGenのリアルなAIプレゼンターは、財務説明ビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。これらのAIアバターは、コンテンツを明確かつ一貫して伝え、複雑な財務トピックをダイナミックなプレゼンテーションに変え、ステークホルダーを引き付け、理解を深めます。