あなたのスタートアップの財務予測と成長軌道を示す、潜在的なシード投資家向けの魅力的な60秒の投資家向けピッチビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、鮮やかでデータ駆動のビジュアライゼーションを活用し、音声は自信に満ちたAIナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを使用して、プロフェッショナルなプレゼンテーションを簡単に生成し、重要なメッセージを伝えることを強調してください。

