究極の財務概要ブリーフィングビデオメーカー

高度なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、複雑な財務データを投資家向けブリーフィングやクライアントコミュニケーションのための魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のクライアント向けに、最近の市場動向とその影響を明確に説明する、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、データビジュアライゼーションをシームレスに統合し、親しみやすく情報豊かな音声スタイルで60秒の財務更新ビデオを開発してください。
サンプルプロンプト2
HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、主要な財務結果と将来の見通しを簡潔にまとめた、30秒の四半期決算ビデオを社内チームメンバー向けに制作し、理解しやすいビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽で、財務教育ビデオをアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト3
一般向けに、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、現代的なデータビジュアライゼーションと明確でプロフェッショナルなナレーションで複雑な金融概念を解き明かす、50秒のAIファイナンシャルエクスプレイナービデオをデザインし、アクセスしやすい金融インサイトで見込み客を引き付けます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

財務概要ブリーフィングビデオメーカーの使い方

AIアバターとスマート編集ツールを使用して、複雑な財務データを迅速に魅力的でプロフェッショナルなビデオブリーフィングに変換し、ステークホルダーとの明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
AIプレゼンターとスクリプトを選択
プラットフォームにスクリプトを入力または貼り付けることから始めます。次に、多様なAIアバターのライブラリから画面上のプレゼンターを選択し、財務ストーリーを生き生きとさせます。
2
Step 2
データビジュアライゼーションとブランド要素を追加
複雑な財務情報を明確に提示するために、魅力的なデータビジュアライゼーションを組み込んでメッセージを強化します。企業のアイデンティティに合わせてビデオをさらにカスタマイズします。
3
Step 3
音声を選択し字幕で洗練
高度なナレーション生成を活用して、自然な音声からナレーションを選択します。正確な字幕/キャプションを自動生成して、最大限の明確さとアクセス性を確保します。
4
Step 4
プロフェッショナルなブリーフィングビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。プロフェッショナルで影響力のある投資家向けビデオや財務更新を簡単に提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

投資家とクライアントのコミュニケーションを改善

注目を集め、より良い理解と記憶を促進する影響力のある財務概要ブリーフィングと四半期更新を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして財務更新ビデオや投資家向けブリーフィングの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、影響力のある財務更新ビデオや投資家向けブリーフィングの作成プロセスを簡素化します。AIを活用したプラットフォームを使用して、テキストをプロフェッショナルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的なビデオに変換し、クライアントとの明確なコミュニケーションを実現します。

HeyGenは魅力的な財務エクスプレイナービデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、多様なAIアバター、シームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換を含む、魅力的な財務エクスプレイナービデオを制作するための強力な機能を提供します。プロフェッショナルなナレーション生成を簡単に組み込むことで、財務教育ビデオをよりアクセスしやすく、魅力的にします。

HeyGenのAIアバターは私の財務概要ブリーフィングビデオをどのように向上させますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、あなたの財務概要ブリーフィングビデオにプロフェッショナルでダイナミックな存在感をもたらします。スクリプトを入力するだけで、これらのAIアバターが高品質なナレーション生成でメッセージを伝え、投資家向けビデオをよりプロフェッショナルで効率的に制作します。

HeyGenは財務コミュニケーションにおけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、四半期決算ビデオやクライアント更新を含むすべての財務コミュニケーションにおいてブランドの一貫性を確保します。プラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランディングコントロール、豊富なメディアライブラリへのアクセスを提供し、プロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。