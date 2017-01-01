金融オンボーディングビデオジェネレーター：魅力的なコンテンツを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な金融情報を魅力的なビデオに変換し、効率的なトレーニングを実現します。

新しい銀行顧客向けに、初期設定プロセスを簡素化し、顧客のオンボーディング体験を向上させることを目的とした45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的で親しみやすく、クリーンなグラフィックとフレンドリーなAIアバターが重要なステップを案内し、温かく歓迎する声のナレーションが付いています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
財務部門の新入社員を対象にしたデータプライバシー規制に関するコンプライアンス研修用の60秒のプロフェッショナルな社員オンボーディングビデオを作成してください。このビデオは、明確なテキストオーバーレイと簡潔なナレーション生成を使用した企業向けの情報スタイルを採用し、すべての重要な情報が効果的かつ権威を持って伝えられるようにします。
サンプルプロンプト2
新しい投資口座を開設するクライアント向けに、利点と初期ステップを説明する30秒のパーソナライズされたビデオオンボーディング説明をデザインしてください。ビジュアルはダイナミックでイラスト的なスタイルを持ち、理解しやすいアニメーションを使用し、音声はテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから直接生成される穏やかで安心感のあるナレーションを提供し、プロセスをシームレスで安全に感じさせます。
サンプルプロンプト3
新しい貯蓄商品を宣伝するマーケティングチーム向けに、ブランドに合った45秒の金融ビデオを想像してください。このビデオは、ユニークな特徴と利点を強調し、さまざまなテンプレートとシーンを活用した洗練されたブランドビジュアルスタイルを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクリアなサウンドデザインを備え、視聴者の注意を引き、すべてのマーケティングチャネルでブランドの一貫性を維持するように設計されています。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融オンボーディングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して魅力的でコンプライアンスに準拠した金融オンボーディングビデオの作成を効率化し、視聴者にプロフェッショナルで情報豊富な体験を提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、金融オンボーディングの内容をスクリプトとして入力します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、書かれた言葉をダイナミックなビデオナラティブに変換し、効率を高めます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
ブランドを代表しメッセージを伝えるために、多様なAIアバターから選択します。これらのバーチャルプレゼンターは、金融オンボーディングビデオジェネレーターのコンテンツに人間味を加え、視聴者にとってより魅力的なものにします。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ビデオをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズします。ブランド管理（ロゴ、色）を使用して、会社のビジュアルスタイルを取り入れ、すべてのオンボーディングビデオメーカーの素材に一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、希望の形式でエクスポートします。プラットフォームはナレーション生成やその他の制作要素を自動的に処理し、配信準備が整った洗練されたトレーニングビデオを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声で信頼と信用を築く。

成功事例の説得力のあるAIビデオを作成することで、クライアントの満足度と信頼を効果的に示し、オンボーディングプロセス中の信頼を高めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして金融オンボーディング体験を向上させますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、顧客と従業員のオンボーディング体験のためにパーソナライズされた魅力的なビデオを作成することで、金融オンボーディングを革新します。複雑な金融概念を簡素化し、より明確な理解と強固な関係を最初から築くことができます。

HeyGenは金融ビデオのブランド管理をどのように提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランド管理（ロゴやカラースキームを含む）を通じて、一貫したブランドイメージを維持することを可能にします。また、多様なAIアバターを利用して、ブランドをプロフェッショナルに表現することができます。

HeyGenはどのようにして金融トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの機能とリアルなナレーションを使用して、金融トレーニングおよび説明ビデオの作成を効率化します。これにより、高品質なコンテンツを迅速に制作し、すべてのトレーニングビデオのニーズに対するコスト効率の高いソリューションを提供します。

HeyGenは複数の言語で金融ビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは100以上の言語で金融ビデオを生成することができ、カスタマイズ可能なナレーションと字幕を備えています。この機能により、顧客のオンボーディング体験とトレーニングコンテンツをグローバルなオーディエンスに提供することができます。