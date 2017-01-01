金融コンプライアンスビデオジェネレーター：トレーニングの効率化

金融サービスの内部コミュニケーションとトレーニングを強化し、リアルなAIアバターを使用して魅力的なコンプライアンスビデオを作成します。

新入社員向けに、金融サービスにおける60秒の魅力的なトレーニングビデオを制作してください。プロフェッショナルで歓迎的なビジュアルスタイルと、明確で権威あるナレーションを組み合わせて、主要な金融コンプライアンスポリシーを紹介します。HeyGenのAIアバターと音声生成機能を活用して、コンプライアンス研修ビデオの印象的な第一印象を作り出してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の金融チームメンバーを対象に、最近の規制コンプライアンスの変更について迅速に更新するための30秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは、情報的でやや緊急性のあるビジュアルスタイルと、直接的で明確な音声を持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと信頼性のある字幕/キャプションを利用して、すべての重要なポイントが迅速に理解されるようにします。
サンプルプロンプト2
金融機関の顧客向けに、新しい金融規制の影響を説明する45秒の洗練されたクライアントエンゲージメントビデオを作成してください。安心感のあるトーンと信頼性のあるビジュアル美学を用いて、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、洗練された外観を作り出し、明確でプロフェッショナルな音声で信頼と理解を築きます。
サンプルプロンプト3
運用スタッフ向けに、重要な金融SOPとポリシー手順を概説する90秒の詳細な指導ビデオを生成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでステップバイステップの形式で、一貫したブランドの外観と正確な音声ガイダンスを持ち、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポートをフル活用して、異なるプラットフォームでのビジュアルの一貫性を維持します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

金融コンプライアンスビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオジェネレーターを使用して、金融サービス向けの規制に準拠したビデオの作成を効率化し、広範な制作コストをかけずに明確さと一貫性を確保します。

1
Step 1
コンプライアンススクリプトを作成
必要なすべての規制コンプライアンスの詳細を含むスクリプトを作成します。当プラットフォームでは、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、金融コンプライアンスビデオジェネレーターのニーズに正確に対応します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択します。これらのアバターは、コンプライアンス研修ビデオの一貫したプロフェッショナルなプレゼンターを提供し、メッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
ブランドコントロールを適用
カスタムロゴや色を組み込むためにブランドコントロールを利用し、ブランドアイデンティティを維持します。これにより、すべての内部コミュニケーションとトレーニングにおいて、ビデオが企業のガイドラインにシームレスに一致します。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートできます。この機能により、コンプライアンス研修ビデオが即座に配信およびアクセス可能になります。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融規制を簡素化

.

複雑な金融コンプライアンスルールとSOPを、すべてのスタッフにとってアクセスしやすく明確なAI生成ビデオコンテンツに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように金融コンプライアンス研修を強化できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、金融サービス企業が魅力的で一貫性のあるコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成するのを支援します。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、チームのための規制コンプライアンス教育を簡素化します。

HeyGenが金融サービスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、複雑な制作なしでプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。これにより、金融サービス内でのクライアントエンゲージメント、オンボーディング、内部コミュニケーションのためのビデオ作成が効率化されます。

HeyGenは金融機関のビデオ制作コストを削減できますか？

はい、HeyGenは従来のビデオ制作に関連する時間と費用を大幅に削減します。AIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、高価な機材や人員を必要とせずに、内部コミュニケーションとトレーニングのための高品質なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenは金融ビデオのブランド一貫性を確保できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、企業のロゴ、色、その他のブランド要素をビデオに直接組み込むことができます。これにより、金融サービス向けのすべてのパーソナライズされたビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドイメージを維持します。